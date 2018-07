Alex Švamberk, Novinky

Co pro vás znamená sólová kariéra, když jste se proslavil již s hororpunkovými Misfits, k nimž jste se nedávno vrátil?

Třicáté výročí Danzig pro mě představuje velký milník. Komu se podařilo vydržet třicet let? Vždyť mnohé kapely ani nenatočily desku a skončily. Pro mě i pro kluky v kapele to je velká událost. Odehrajeme pár koncertů v Evropě a pak pár ve státech.

Jaké je ohlížet se?

Hlavně to uběhlo velmi rychle, některé věci mi připadají, jako by se staly včera, ale jsem hrdý na desky, co jsme udělali, a doufám, že z nich měl každý radost.

Jaké to je vracet se ke třicet let starým písním a hrát je spolu s novějšími?

Není v tom rozdíl, prostě hrajete. Přistupuju k tomu jinak než ostatní, protože jsou to písně, které jsem napsal, takže jsem na ně samozřejmě hrdý. A hrát je je stejně potěšující jako hrát jakýkoli jiný koncert, protože vždycky jde o to navázat kontakt s publikem, abyste si společně užili skvělé chvíle.

Cítíte taky nostalgii?

Ne, to fakt ne.

Vidíte nějaké vrcholné okamžiky ve své sólové kariéře?

Velkým vrcholem je album Danzig III, to je opravdu dobrá deska, která potvrdila kvality kapely. Taky je to první deska, kterou jsem si produkoval sám.

Pociťujete nějakou vazbu na scénu gotického roku?

Jak se to vezme, Misfits a pak i Danzig využívali temných obrazů a zpíval jsem v hloubkách.

Někteří gotici vás mají v oblibě.

Vždycky jsem se staral, jak působí moje kapela a mé desky, ale nezajímal jsem se, kdo je poslouchá, jaký je, jaké má politické názory. Líbí se ti má hudba? V pohodě. Proto ji také dělám.

Změnil váš způsob zpěvu podobu vokálu v heavy metalu?

To nevím, ale vím, že mám odlišný hlas, není vysoký, ječivý. Mám hlubší hlas, takže podle toho zpívám.

Misfits jsou považováni za zakladatele horor punku. Jaké to je stát u zrodu něčeho nového?

Vždycky jsem se snažil být originální a kreativní a dělat něco odlišného, ať už to bylo v Samhain, nebo v Danzig. Je to zábava a je to to nejlepší.

Zůstal jste v něčem punkerem?

Mnoho z punkové mentality a přístupu ve mně pořád přetrvává a vždycky tam bude. Pořád nejsem politicky korektní, nechci být politicky korektní a nenávidím politicky korektní lidi.

Slavíte třicet let sólové kariéry. Plánujete nové album?

Další album Danzig vyjde letos. Už je hotové.

Posunul jste se někam na desce?

Myslím si, že tato deska je odlišná od předchozích, i když je to deska Danzig. Odráží těžké doby.

Co pro vás znamená hrát na festivalu Brutal Assault?

Těším se na návštěvu České republiky, dosud jsme nikdy nedostali nabídku k vám přijet. Jsem zvědavý, jaké to bude. Přátelé mi říkali, že je to velký festival v pevnosti.

Preferujete festivaly?

Protože už nemám rád turné, většinou, když jsme v Evropě, vystupujeme jen na festivalech. Ale mezi Wackenem a Brutal Assault odehrajeme pár koncertů v sálech, takže lidé mají příležitost nás vidět i tam.