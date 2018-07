Stanislav Dvořák, Novinky

Obecní dům v Praze má secesní podobu, a proto se k Muchovi výborně hodí. Velikost výstavních prostor ale neumožňuje vystavit úplně všechno. Další větší obrazy prozatím zůstávají na brněnském výstavišti.

Obrazy jsou vystaveny neobvyklým způsobem, jsou vidět z obou stran a nemají žádné běžné rámy, přiznáno je ukotvení na kovových konstrukcích. Plátna jsou ve skvělém stavu a nadále je střeží tým restaurátorů pod vedením Tomáše Bergra.

Debaty, kde má dílo trvale zůstat, byly velmi bouřlivé a dlouhé. Epopej putovala nejen mezi Moravou a Prahou, ale i po světě. Obrovský úspěch měla výstava v Japonsku, kde milují českou kulturu a díla tam vidělo asi 660 000 lidí.

Přemysl Otakar 2

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

„Jsem ráda, že jsme nakonec našli bydliště a ještě bude na Výstavišti, to znamená dostavbu Lapidária, které umožní za, doufám, krátkou dobu - jeden a půl, maximálně dva roky - vystavit celou epopej tady v Praze, jak jsme slíbili. Že to trvalo trochu dlouho, to přiznávám, nicméně názory, kde by Slovanská epopej měla stát, byly různé,” řekla primátorka Prahy Adriana Krnáčová.

„Máme zde 11 pláten, jsou to ta menší plátna,” upřesnil pražský radní pro kulturu Jan Wolf. „Toto dílo je velký symbol pro český národ... asi všichni víme, že slovanství, tak jak si ho představoval Mucha, jak bylo idealizováno, asi není ten pravý odkaz, ale na druhou stranu, dílo teď vidělo 660 000 Japonců, a kdyby něco nebylo tak pěkného, tak by na to člověk nepřišel.”