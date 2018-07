Filmové premiéry: Mamma Mia! Here We Go Again, Děsivé dědictví, Utøya, 22. července a Střídavá péče

Tři tatínkové sympaťáci a skupina ABBA čekají na diváky Mamma Mia! Here We Go Again. Pro milovníky hororů je tu Děsivé dědictví. Norský film Utøya, 22. července zachycuje masakr na letním táboře na ostrůvku u Osla v létě 2011.