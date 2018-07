Soulfly v Praze nabídnou ochutnávku z nového alba

Americká thrashmetalová skupina Soulfly vystoupí v neděli v rámci evropského turné v pražském klubu Roxy. Jejich zpěvák Max Cavalera sice loni avizoval, že by se letos měla objevit nová deska Ritual, to se však zatím nestalo. Vyjít by měla podle serveru Blabbermouth až v říjnu. Na koncertech však kapela, který letos slaví dvacet let, hraje novou píseň The Summoning.