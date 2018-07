František Cinger, Právo

Jaroslav Velinský:

Krvavá Fontána





Kniha od legendy české krimi. Příběh tria detektivů – kriminalisty ve výslužbě Augustina Velikého a jeho přátel, malíře Jozífka Smetany a sochařky Gréty Hornové. Jde o Černou dámu, která se zjevuje u bývalého vojenského újezdu. Doslov autorova syna Frederika.

Mystery Press, 326 stran, 199 Kč

Olga Tokarczuková:

Běguni





Román, za něž autorka získala Man Bookerovu cenu. Běguni (Poutníci) byli příslušníci ruské pravoslavné sekty z 18. století. Věřili, že svět je dílem ďábla a ten má moc nad lidmi, kteří stojí na místě. Kniha nejen o setkání s dnešními běguny, kteří jezdí moskevským metrem...

Host, přeložili Pavel Peč a Petr Vidlák, 336 stran,199 Kč, anglicky 350 Kč

Larry Tremblay:

Citrusový sad





Dvojčata Azíz a Ahmed by mohla žít v poklidu, kdyby nepřilétla bomba a jejich prarodiče nezahynuli. Do citrusového sadu přicházejí muži a žádají pomstu za prolitou krev. Jeden je vybrán, aby ve jménu spravedlnosti přinesl nejvyšší oběť. Je to Ahmed nebo Azíz?

Argo, přeložila Katarína Horňáčková, 176 stran, 228 Kč

Stephen King:

Pan Mercedes





Na masakr před pracovní agenturou, kdy maskovaný řidič v ukradeném mercedesu úmyslně najel do fronty nezaměstnaných, nikdo hned tak nezapomene. Když dostane detektiv ve výslužbě Bill Hodges vychloubačný dopis od vraha, vrací se k nedokončenému pátrání.

OneHotBook, CD mp3, 17:11 hodin, účinkují Jan Kanyza a Kajetán Písařovic, 379 Kč

Harlan Coben:

Nenech to být





Detektiv Napoleon Nap Dumas se leta snaží nalézt odpověď na dvě otázky – kdo zabil jeho bratra-dvojče Lea a jeho přítelkyni Dianu a kam a proč zmizela jeho láska Maura. Teď se zdá, že natrefil na správné stopy. Byly totiž objeveny Mauřiny otisky prstů...

Knižní klub, přeložila Drahomíra Michnová, 312 strany, 379 Kč

Jocelyne Saucierová:

Pršeli ptáci





Mladá fotografka se vydá do kanadského lesa, aby našla pamětníka Velkého požáru. Najde jezero, u něj dva sruby a starce Toma a Charlieho; pamětník, kterého hledá, je však po smrti. Tak začíná podivuhodný román o svobodě a přátelství, které jde doslova až za hrob.

Argo, přeložila Danuše Navrátilová, 200 stran, 248 Kč

Taylor Jenkins Reidová:

Bez tebe napořád





Elsie Porterová je průměrná dvacátnice, která si vezme Bena. Ten nenadále zemře a ona musí čelit své neznámé tchyni Susan, která vůbec netuší, že se její syn oženil a že Elsie existuje. Příběh Susanina uzdravování se proplétá s Elsiinou a Benovou tragickou romancí.

Mladá fronta, přeložila Jana Jašová, 256 stran, 289 Kč

Tom King:

Batman: Noc nestvůr: Znovuzrození hrdinů DC





Ke Gothamu se blíží bouře století. Jeho strážci jsou připraveni na nejhorší, ale nemají tušení, co se na ně řítí. Díky machinacím doktora Huga Strange se s bouří objevila i vlna monster. Obří bytosti ničí všechno kolem. Zvládne Temný rytíř a jeho spojenci zabránit katastrofě?

Crew, přeložil Petr Zenkl, 144 strany, 299 Kč

Jake McDonald:

Pirátské omalovánky





Skupina pirátů se vydala přes sedm moří za pokladem. Najdou ho? A co všechno je na dlouhé cestě potká? Malí čtenáři mohou sledovat jejich bláznivé dobrodružství a v letních dnech si vybarvit své hrdiny.

Mladá fronta, přeložila Iva Menšíková, 32 strany, 149 Kč