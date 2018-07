Eva Vejdělková, Právo

V hlavní roli se vrátí Jiří Langmajer jako major Remeš, novou dvojici vyšetřovatelů hrají Denisa Nesvačilová a Petr Stach a do Remešova týmu režisér obsadil ještě Lenku Vlasákovou jako psycholožku.

„Tentokrát budeme vyprávět o tom, co se stane, když člověk vyzve pánaboha na souboj, a jestli může vyhrát. Ve druhém sledu je to o tom, že když se něco přežene, jako třeba náboženství, a z víry se stane něco fanatického a přehnaně perverzního, může to skončit jako v Labyrintu 3. A víc k příběhu vyzradit nemůžu, musíte si to nakoukat,“ uvedl Jiří Strach na besedě v Karlových Varech, kde v Domě ČT seriál představil.

Promítnutím krátké ukázky tvůrci ještě prozradili, že jedna ze zavražděných obětí bude nalezena zohavená na oltáři v kostele. Pokud jde o počet vražd, režisér slibuje, že jich bude méně než v první sérii: „Vzpomínám si, že mi tehdy někdo položil otázku, kolik bylo v té řadě celkem mrtvých. A já se jich nemohl dopočítat, bylo jich asi 34. Ale teď se určitě dopočítáme.“

Nová řada se natáčela zhruba ve stovce lokací na jižní Moravě, mimo jiné v Tišnově, dále ve východních Čechách nebo v rakouském Hardeggu. Diváci kromě Jiřího Langmajera a jeho nového týmu uvidí například Veroniku Freimanovou, Jitku Čvančarovou, Barboru Srncovou, Veroniku Žilkovou, Davida Švehlíka nebo Vladimíra Kratinu.

Jak dodává Jiří Strach, mysteriózní thrillery natáčí rád. Dříve než vznikl projekt Labyrintu, adaptoval pro televizi knihy Arnošta Vašíčka Strážce duší, Ďáblova lest a Ztracená brána. Tehdy zjistil, že publikum tento žánr vítá, ale v domácí tvorbě prakticky chybí: „Byla tu určitá díra na trhu. A protože tajemství, která nás přesahují, mě zajímají, baví mě i přenášet ten prvek záhady i do detektivního žánru.“

Ze záměru natočit i Vašíčkovu knihu Krev démona však sešlo, protože se tvůrci nedohodli na scénáři nejen s autorem, ale ani s představiteli. „Je to tvůrčí proces, a když se rozcházejí představy o podobě díla, někdy je lépe jít úplně od toho,“ vysvětluje.

Touha natočit Sedmikostelí podle stejnojmenné knihy Miloše Urbana ho však neopouští, osud vysněného projektu však záleží na rozhodnutí programové rady a finančních možnostech České televize.