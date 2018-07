jaš, kul, Právo

„Hloupá písnička byl spíše klasický odpad, se kterým se nemělo jít ani na demáč. Původní verze se dost lišila od finální, která má veselý kytarový riff. Nakonec je z toho klasická hloupá písnička, která leze do hlavy, až je tím otravná,“ komentuje vznik singlu zpěvák a kytarista Honza Homola.

Zpěvák a kytarista Honza Homola při natáčení videoklipu.

FOTO: archív kapely

Záběry k videoklipu se sbíraly bezmála dva měsíce. Vyrobila se kvůli tomu speciální helma s kamerou, kterou dostávali na hlavu vybraní jedinci. V klipu si zahrála jak celá kapela, tak fanoušci, kamarádi z okolí, náhodní kolemjdoucí i známé osobnosti. Natáčelo se v lachtaním výběhu v Zoo Praha, ve vzduchu v ultralightu, ve vodě i v traktoru. Ve videu se objeví moderátoři Patrik Hezucký a Tereza Tobiášová, biker Michal Maroši či zpěvačka Sabina Křováková.

V klipu se představí i zpěvačka Sabina Křováková.

FOTO: archív kapely Wohnout

„Natáčení videoklipu bylo jedno velké dobrodružství. Helma během pár týdnů za záběry procestovala více než dva a půl tisíce kilometrů, a kdyby mohla vyprávět, tak by to vydalo na knihu. Podívala se letadlem do vzduchu, dostala se pod vodu, ale i na skálu, kde prozkoušela jištění, díky němuž musela zachránit život,“ říká režisér Jan Písařík.

Naráží tím na incident, kvůli němuž se datum premiéry posunulo. Jednomu z aktérů videoklipu totiž při natáčení na skále selhalo jištění, a zřítil se tak ze šesti metrů dolů. Život mu zachránila helma, i tak ovšem utrpěl několik ošklivých zlomenin.

Po odehrání letních festivalů a kapelním volnu absolvuje Wohnout v listopadu a prosinci turné k nové desce. Její křest proběhne 16. listopadu ve Velkém sále Lucerny v Praze.