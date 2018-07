Pavel Karban, Právo

Nečekané spojení drum&bassu a rapu zažili lidé na při produkci novozélandských The Upbeats. V průběhu koncertu je totiž doplnili angličtí Foreign Beggars, jedni z pátečních vystupujících na hlavní scéně.

„Foreign Beggars se po svém vlastním koncertu přišli podívat na kolegy The Upbeats. Najednou mě požádali o dva mikrofony, vyskočili na pódium a společně vytvořili obrovskou show. Byli napojeni na lidi, dokonale s nimi komunikovali a spolupracovali,“ popsal jeden ze spoluorganizátorů Jakub Havlák. Hlavní Love stage ovládla v pátek DJ dvojice Sigma, která v Ostravě vystoupila po dvou letech.

„Předloni byl náš festival o polovinu menší než teď a Sigma hrála pod Vysokou pecí. Přišla spousta lidí a vystoupení nebylo pro fanoušky tak komfortní, jak bychom chtěli. Jako omluvu jsme Sigmu letos pozvali znovu a umístili ji na hlavní scénu. Byl to ohromný zážitek,“ zhodnotil koncert Sigmy ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Na programu třetího festivalového dne bylo mimo jiné československé finále mezinárodního DJ klání IDA World 2018. Tuzemští DJs bojovali v kategoriích Show, Scratch a Technika. Vítězem se stal DJ Flux, který tak pojede reprezentovat Česko i Slovensko na světové finále.

V sobotu festival končí



Pátek si na Beats for Love si připsal také jeden rekord. V průběhu dne totiž vystoupilo nejvíce ženských DJs v historii festivalu. Ženy vystupovaly téměř na každé scéně, nejvíce jich bylo na housové scéně, kde jich hrálo sedm. „Začali jsme s teprve čtrnáctiletou DJ Gi-A, která je vycházející talent a to, co předvedla, byla naprostá bomba. Pokračovala Sam Divine, která je svou technikou míchání a výběrem hudby považovaná za naprostou bohyni v DJ světě,“ vylíčil Lukáš Janečka, manažer House stage a program ukončila dvojice Lucca a Ladida, které na festivalu hrály už podruhé.

„Je to pocta. Beats for Love má už vybudované takové jméno, že každý český DJ si tady přeje vystoupit,“ shodly se DJs Lucca a Ladida. Neobvyklým hudebním projektem bylo také vystoupení neslyšících tanečníků, kteří společnou choreografií odstartovali program celého dne.

V sobotu největší festival elektronické hudby ve střední Evropě končí. Mezi špičky sobotního programu mají patřit Youngr či současná hvězda taneční hudby Alan Walker