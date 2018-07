Jan Šída, Právo

Dá de říci, že favorité svou úlohu bezpečně potvrdili. Skillet rozhodně nepřipomínali žádné zpěváčky na kostelním kůru. Zpěvák a baskytarista John Cooper za to uměl pořádně vzít. Vydatně mu v tom pomáhala i jeho potetovaná kolegyně Korey Cooperová s fialovým přelivem vládnoucí kytaře i klávesám.

Hutnou zvukovou hmotu navíc zezadu přikrmovala úderná bubenice Jennifer Ledger, která pro změnu zvolila platinovou barvu účesu. Pouze druhý kytarista vypadal na první pohled slušně a věnoval se především hře samotné. Show obstarali ostatní.

Hřmotnou hudbu produkují i Volbeat, ovšem dokázali do ní napěchovat přidanou hodnotu, totiž melodickou linku. Když pak muzikanti brilantně vysekli coververzi písně od zpěvačky Dusty Springfield I Only Want To Be With You, kterou u nás zpívá Helena Vondráčková pod názvem Chytila jsem na pasece motýlka, měli vyhráno.

Silácká gesta, pózování s kytarou a noha na odposlechu, to už byla povinná prostná patřící k věci. Věnování jedné skladby nedávno zemřelému bubeníkovi Pantery Vinnie Paulovi jasně odkazovalo, po jakých hudebních vzorech Volbeat pošilhávají.

Zpěvák a kytarista Volbeat Michael Poulsen ukázal lidem, že umí hrát trsátkem.

FOTO: Jan Šída, Právo

Beatsteaks zaujali na první pohled názvem z červeného neonu, který se táhl přes celé pódium. Jako by tím chtěli akcentovat svou přítomnost. Živelným punk rockem ji ale garantovali v plné míře.

O závěrečné překvapení se postaral švýcarsko-americký projekt Zeal & Ardor, který představil festivalovým vytrvalcům v popůlnočním čase, že temný black metal lze smysluplně skloubit s gospelem a chrámovým zpěvem.

Vojta Kotek hraje v kapele Th!s na basovou kytaru.

FOTO: Jan Šída, Právo

A co ukázali naši? Skorodívčí Gaia Mesiah neumožnila publiku propadnout letargii, podobně dopadli fanoušci i v případě vystoupení Future. Obě kapely do toho daly všechno. Th!s starým dobrým špinavě znějícím rockem dali vzpomenout dobám, kdy tenhle styl muziky měl punc originality a neústupnosti.

Letošní 24. ročník festivalu Rock for People oproti těm minulým nepropadl, naopak dokázal obhájit svou existenci i do budoucna.