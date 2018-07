Eva Vejdělková, Právo

V nové třináctidílné řadě přinese výchozí situace radikální změnu. Jáchymovské detašované pracoviště je zrušeno a podplukovníka Rohana, jehož hraje Alexej Pyško, pověří vedením kriminálky v Ústí nad Labem.

Rohan si však stanoví podmínku - místo přijme, jen když si bude moct přivést vlastní lidi, Kuneše, Máchu, Lupínka i Slepičkovou, alias herce Hynka Čermáka, Tomáše Jeřábka, Lukáše Příkazkého a Lucii Žáčkovou.

Ke staré partě však přibudou i nové postavy a z těch původních dostane více prostoru než dřív patolog. „To je vděčná postava, od diváků měla velmi dobré ohlasy,“ říká scenárista a režisér Jan Pachl.

Hlavním motivem seriálu tentokrát nebudou hory, ale řeka, nicméně atmosféra, kterou mu vtiskl kameraman Marek Janda, by měla zůstat zachována.

„Už loni v listopadu jsme udělali krátkou desetidenní předtáčku, abychom získali klasický podzim. Pak jsme si dali pauzu do ledna a od té doby točíme. V této chvíli jsme asi za polovinou, pojedeme přes celé prázdniny až do října,“ líčí režisér v krátké pauze mezi natáčením.

Seriál zavede diváky nejen do Ústí, ale i do Děčína, Prahy, na Sázavu a dokonce do Černé Hory, kde štáb strávil asi deset dní. Na Balkáně pak bude postupně odhalovat vazby mafiána Žiljka, kterého hraje Ivo Trojkov.

Případy se budu odehrávat spíš ve větších městech, ale mnohem větším pojítkem bude zmíněná řeka. „Samozřejmě nepůjde o nějaké vraždy rybářů,“ usmívá se Pachl a slibuje, že jednotlivé zločiny jsou docela důmyslně vymyšlené a některé díly budou mít i akční ráz.

Dál prozradil už jen to, že kriminalisté budou jako minule vyšetřovat sérii různých případů, ale tentokrát se některé promítnou do více dílů. Navíc se celou třináctidílnou řadou potáhne leitmotiv jednoho zločinu, který se dotkne osobně i některých hlavních postav.

Humor

„Úměrně tomu, jak v seriálu zločinci, politici a právníci bohatnou, postavy detektivů z druhé řady Rapla naopak chudnou. V podstatě mají už jen jeden druhého, smysl pro spravedlnost a černý humor,“ dodává kreativní producent a spoluautor námětu Josef Viewegh.

I ve druhé sérii prý zůstane major Kuneš stejný morous s něžnou duší, jehož podivínství mnohdy vyvolává humorné situace.

„Kdysi jsem řekl, že kdybych se mohl chovat úplně svobodně, choval bych se asi jako Kuneš. On je takový archetyp detektiva, který si může dělat, co chce. Myslím si ale, že kdyby se někdo takhle choval ve skutečném životě, asi by dlouho nepřežil. Je to zkrátka hulvát. Abych to shrnul, moc toho společného nemáme, i když ta figura samozřejmě vychází ze mě,“ poznamenává představitel hlavní role Hynek Čermák, jehož ztvárnění majora Kuneše v seriálu Cirkus Bukowsky před několika lety inspirovalo Pachla s Vieweghem k nápadu přenést jej jako hlavní postavu do samostatného seriálu.

Rapl si pak získal nejen diváky, ale i pozornost kritiky, nominaci na Českého lva a cenuevropského televizního festivalu Prix Europa. Několik evropských zemí jej chce od České televize koupit a vysílatelé z USA projevili zájem natočit remake.