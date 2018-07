Pavel Karban, Právo

Ve čtvrtek rozpálili publikum před hlavní scénou především anglický Sub Focus a švédští Galantis. Tato DJ a producentská dvojka vůbec poprvé navštívila ČR. A právě v Ostravě představili svou novou show. „Byla to historicky největší produkce, jakou jsme kdy na Beats for Love dělali. Postavili jsme jim obří scénu na míru včetně všech pyrotechnických a audiovizuálních efektů,“ poukázal manažer hlavní scény Lukáš Ščurek.

FOTO: Martin Kusyn, Beats for Love

Novinky předvedla v moravskoslezské metropoli také jedna z hvězd EDM&Trance scény, Dannic. „Testoval u nás nové skladby, které ještě nespatřily světlo světa. Jednu z nich dodělal dokonce teprve minulý týden,“ prozradil stage manažer Jakub Šindler. Na House scéně pak nejvíce lákal Michael C, který sice není na Beats for Love nováčkem, ale pro tento rok si speciálně pro ostravský festival připravil remix písně od U2.

Úspěch sklízely také ženské DJs, ať už Srbka Lea Dobricic nebo anglická dvojčata My bad sister, které jsou známé i jako vokalistky Pet Shop Boys. Ojedinělým hudebním projektem v rámci festivalu bylo vystoupení nevidomého zpěváka Martina Svátka, který zpěvem doprovodil DJ Frikyho na Urban scéně. „Byla to suprová show. Hráli jsme naše sólové věci, které jsme si už dříve společně upravili,“ popsal Svátek.

FOTO: Martin Kubrycht, Beats for Love

V půlce je nejen samotný festival, ale také veřejná sbírka, kterou jeho organizátoři pořádají a jejíž výtěžek poputuje na podporu mobilního hospicu Strom života, který se stará o dětské i dospělé pacienty v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Těm hospic umožňuje strávit závěr života s rodinou a v domácím prostředí. „Finance získáváme prodejem barevných festivalových náramků, kdy každý stojí pouze třicet korun. Náramky si můžete koupit přímo ve stánku festivalu, při vstupu do VIP zóny anebo od hostesek pohybujících se po areálu,“ vysvětlil ředitel Beats for Love Kamil Rudolf.

Také v pátek se na festivalu Beats for Love představí desítky DJ a producentů taneční hudby. Mezi vrcholy třetího festivalového dne má patřit Sigma, Matrix & Futurebound, Camelphat či Khomha.