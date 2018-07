Aleš Fuksa, Právo

Film čeká na svou premiéru v České televizi, ale tvůrci snímku se dohodli, že jej uveřejní již teď, jen několik málo dnů po úmrtí světově uznávaného diabetologa. [celá zpráva] Dokument natáčela dvojice tvůrců v roce 2016.

„Tehdy už pan doktor začínal mít vážné zdravotní komplikace. Při natáčení byl vesměs odkázán na léky a rychle se unavil. Ale jeho pevná vůle ho tlačila vpřed a když se poprvé na film podíval, pronesl: 'To se vám, pánové, opravdu povedlo',” řekl Novinkám Zindler.

Profesor Jaroslav Rybka

FOTO: Foto archiv

„Pan Rybka byl totiž vždy velmi kritický a o to více jsme si těchto slov cenili. Jeho všudypřítomný humor byl velmi příjemný a za čas strávený s panem Rybkou jsem velmi vděčný,“ sdělil režisér s tím, že byl spolu s Pavlem Tománkem posledním, kdo o profesoru Rybkovi natočil ucelený film.

„Dbal jsem na to, abych pana doktora ukázal jako člověka, jako člověka s velkým srdcem, milujícího, starostlivého, vtipného. Což se myslím povedlo,“ podotkl Zindler. Ve filmu se objevuje také řada dalších osobností, počínaje kapacitami v lékařském oboru, konče například cestovatelem Miroslavem Zikmundem či prezidentem Milošem Zemanem.

Člověk s velkým srdcem

Vzhledem k nedávnému Rybkově úmrtí se tvůrci rozhodli volně zveřejnit dokument dříve, než se dostane do televize. „Bereme to jako pietní vzpomínku na výjimečnou osobnost, ale zároveň i na člověka, který má své city, pocity, nálady a to vše, co vytváří jeho osobnost. Kvality pana Rybky všichni znají, ale málo kdo už zná samotnou osobnost pana profesora,” uvedl k tomu Zindler.

Zlínský režisér Tomáš Zindler

FOTO: Foto archiv

Rybka podle něj dokázal být vtipný, bezprostřední, lidský, také ale nekompromisní a přísný. „Což naštěstí vím jen z doslechu. Takže v tom bude film jiný. Neřešili jsme s panem Rybkou jeho zásluhy, ale jeho životní postoj,“ vysvětlil Zindler, který znal tohoto světoznámého diabetologa dříve jen z doslechu.

„Pan Rybka byl ostřílen zkušenostmi, měl obrovský rozhled. Věděl mnoho o umění, bylo příjemné jej poslouchat. Čím mě moc mile překvapil, je jeho neskutečná oddanost a láska ke své ženě. Snad nikoho jsem neslyšel tak hezky mluvit o svém protějšku,“ uvědomuje si režisér.

Práce na snímku zabraly dva roky



Dokument je podle Zindlera primárně určen široké laické i odborné veřejnosti. „Mým cílem je, abych v divákovi vzbudil zájem film zhlédnout až do konce, bez ohledu, je-li to lékař, nebo učitel či řemeslník. Film bude uveden v České televizi,“ sdělil.

Natáčení snímku, který má asi 45 minut, zabralo od zrození myšlenky do finální podoby víc než dva roky. „Za tuto dobu jsme se spolu s producentem Pavlem Tománkem dokázali sblížit s profesorem Rybkou a navázat vztah nad rámec vzorce zvídavý dokumentarista - zkoumaná osobnost. Tato skutečnost se nepochybně promítla do upřímnosti a otevřenosti, se kterou pan profesor sděloval své názory a dávají mu punc výjimečnosti,“ doplnil režisér.