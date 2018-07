Jar, Právo

Švýcarská kapela Gotthard zahájila hudební večer krátce před půl sedmou večer. Nabídla nejlepší hardrockové skladby ze své tvorby. Na hudební scéně je od roku 1992, vydala dvanáct studiových alb, přičemž to poslední, Silver, vyšlo loni. Reakce diváků byly vstřícné.

Jedním z předskokanů Rolling Stones byli švýcarští Gotthard.

FOTO: Petr Horník, Právo

Zhruba o hodinu později, přesně v 19:30, obsadila obrovské pódium česká skupina Pražský výběr. Do role hudebního hosta si ji vybrali sami Rolling Stones a ona zahrála písničky, které jí v minulosti výrazně proslavily nejen na tuzemské hudební scéně, ale i jako skupinu bojující za svobodu.

„Je to pro nás velká čest a také vyvrcholení naší dráhy. Nikdy bychom tomu bývali nevěřili, a přesto se to stalo. Pravděpodobně to bude můj hudební vrchol,“ řekl před koncertem zpěvák a klávesista Michael Kocáb.

Předkapela britských Rolling Stones v Praze - Pražský výběr.

FOTO: Petr Horník, Právo

Právě on svým tričkem, ve kterém vystupoval, připomněl bývalého prezidenta Václava Havla, který v roce 1990 stál za prvním koncertem Rolling Stones v Praze.

V době vystoupení Pražského výběru již bylo v areálu několik desítek tisíc diváků a další přicházeli. Na místě se platí bezhotovostně, lidé jsou vpouštěni dovnitř pouze s malými příručními taškami. Všichni již napjatě očekávají vystoupení nejslavnější existující kapely světa.

Zaplněný areál v pražských Letňanech před koncertem britské skupiny Rolling Stones

FOTO: Petr Horník, Právo

To by mělo nabídnout i s přídavkem devatenáct písniček. Podle toho, co kapela hrála na předcházejících koncertech, zazní hity It’s Only Rock’n’roll (But I Like It, Paint It Black, Honky Tonk Women, Sympathy for The Devil, Miss You, Jumpin’ Jack Flash, Start Me Up, Brown Sugar, (I Can’t Get Now) Satisfaction a další.