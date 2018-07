Jaroslav Špulák, Právo

Nový počin vznikal během měsíce června v pražském nahrávacím studiu Golden Hive. Jeho spoluproducentem a zvukovým inženýrem je Amak Golden.

„Na desce je jedenáct žánrově pestrých skladeb, z toho devět je nazpívaných v angličtině a dvě v češtině. Tentokrát jsou poměrně krátké, takže namísto pětiminutových i delších, jak tomu bylo v minulosti, jsou v průměru zhruba tříminutové. Neskládali jsme je tak ale záměrně, vyplynulo to při jejich psaní,“ vysvětlila Novinkám.cz bubenice Misha M.

Členové skupiny Gaia Mesiah složili písně pro album zhruba v posledním půl roce. „Některé dílčí nápady jsou starší, šlo ale kolikrát jen o jeden riff, který čekal na dokončení. Některé písničky na desce jsou tedy úplně nové, jiné mají prastaré základy. Všechno jsme natáčeli ve studiu Golden Hive,“ dodala Misha M.

Gaia Mesiah s producentem Amakem Goldenem (zcela vpravo)

FOTO: Barbora Hrdá

„Vůbec jsme nečekali, že vznikne dost nových písniček,“ vysvětlila zpěvačka Marka Rybin. „Mysleli jsme si, že vezmeme některé starší, oprášíme je a budou základem desky. Nakonec mezi námi vznikla tvůrčí chemie a my složili nové na celé album.“

Kapela Gaia Mesiah vznikla v roce 2001. Od roku následujícího hrála v sestavě, v níž působí i nyní, tedy Marka Rybin (zpěv), Santa Morella (kytara), Josh Stewart (baskytara) a Misha M (bicí). Vydala eponymní samizdatové EP (2003) a alba Ocean (2005) a Alpha Female (2007).

V roce 2011 se na pět let rozpadla, protože mezi členy docházelo k názorovým střetům. To už je ale pryč. „Při nahrávání nebyl ani jeden konflikt, nic, co by celý proces narušilo. Jsme naplnění novou energií a poučení ze svých chyb,“ chválila si Misha M. „Prostě na semaforu je zelená.“