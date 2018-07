Jaroslav Špulák, Právo

Kapela, která se pohybuje symphonic-metalovém stylovém hájemství, má za sebou více než dva tisíce odehraných koncertů a prodala na osm miliónů svých alb. V Praze slibuje odehrát speciální program plný překvapení. Měly by zaznít zásadní písně její kariéry, stejně tak méně známé kompozice s novými aranžemi.

Nightwish vznikli ve finském městě Kitee v roce 1996. Jejich první album Angels Fall First vyšlo o rok později. Dodnes jich mají na kontě osm, přičemž to poslední, Endless Forms Most Beautiful, vyšlo v roce 2015.

Decades World Tour 2018 odstartovalo v Severní Americe v březnu letošního roku a po letních festivalech bude pokračovat v Evropě. V listopadu pak Floor Jansenová zazpívá v největší české hale a doprovodí ji pětice znamenitých metalových hudebníků.