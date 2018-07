Věra Míšková, Právo

Tomb Raider





Laře Croft je 21 let a od otcova zmizení se marně snaží najít nějaký smysl života. Když si přečte záhadný vzkaz, který jí otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci doopravdy stalo. Vydá se po jeho stopách hledat legendární hrobku na mýtickém ostrově někde poblíž japonského pobřeží.

Tomb Raider, USA 2018, akční fantasy, 122 min., režie: Roar Uthaug, hrají: Alicia Vikanderová, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu a další.

Paddington 2





Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je dárek ukraden...

Paddington 2, Velká Británie/ Francie 2017, animovaná komedie, 103 min., dabing.