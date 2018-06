Stanislav Dvořák, Novinky

Buddy Guy začal hrát kolem roku 1950 v Louisianě a fascinoval tehdy začínající nadšence, dnes už legendy, jako byli Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck a mnoho, mnoho dalších. Později vytvořil slavné duo s Muddy Watersem u labelu Chess Records. Dnes už můžeme klidně říct, že je to jeden z největších kytaristů v dějinách.

V 81 letech žádný kytarista nemění styl, deska se odehrává v duchu tradičního blues-rocku, kdy Buddy pálí od boku svoje sóla, melodická, brilantní, přiměřeně dlouhá. Hlasově je na svůj věk v neuvěřitelné formě. Když se do toho opře v Guilty as Charged, zní jako o třicet let mladší zpěvák na vrcholu.

Výjimečné postavení má na desce skladba Whiskey for Sale, která spadá spíš do moderního kytarového R&B, ovlivněného vlnou fusion a funkem 70./80. let. Mick Jagger si na desce pro radost zahrál na foukací harmoniku a Buddyho podpořili i další mistři svého oboru jako Jeff Beck nebo Keith Richards. V písni Cognac se vzájemně ostřelují svými kytarami a vzniká bohatá žeň, která skalní fanoušky blues odešle rovnou do předčasné nirvány.

Osmého listopadu bude Buddy Guy k vidění i slyšení naživo v Lucerně.

Celkové hodnocení: 80 %