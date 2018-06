jp, Právo

Na obrazovce České televize (ČT) se každou neděli večer setkáme s osvědčenými Chalupáři. Komediální, typicky letní seriál z roku 1975 s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem v hlavních rolích se bude vysílat vždy po dvou dílech najednou.

Nova a Prima uvedou přes pracovní týden seriály, které poběží skoro každý den od 20.00 hodin. Nova vsadila od pondělí do čtvrtka na reprízy Kriminálky Anděl II. z roku 2010 a na Primě uvidíme od pondělí do pátku opakování krátkých plytkých komedií nazvaných 3 plus 1 z Jetelína. Příběhy z roku 2016 jsou o humorných akcích sousedů ze vsi Jetelín.

Vyprávěj i Na vodě



Na veřejnoprávní televizi na nás čekají další reprízy osvědčeného Vyprávěj, kriminální příběhy Panoptikum Města pražského a ve středu herecky skvěle obsazený starší seriál Byl jednou jeden dům. Na každý pátek večer nasadí ČT reprízy televizních pohádek a opakování Všechnopárty Karla Šípa. Vrátí se detektivní Hercule Poirot i pohádková Arabela.

Nova vytáhla z archívu třináctidílný komediální seriál Na vodě z roku 2016, ve kterém si zahrál zpěvák Tomáš Klus, a také krimiseriál Atentát z roku 2015. V něm představuje břitký Jan Kraus prezidenta státu a křehká Hana Vagnerová jeho bodyguardku. Příznivci bláznivého sitkomu Comeback s Ozzákem Martinem Dejdarem se mohou těšit na jeho čtvrteční reprízy.

Z filmů se na obrazovkách objeví například série s Vinnetouem, filmy s Indiana Jonesem a série novějších bondovek (na Primě) či nestárnoucí komedie s jedinečným Louisem de Funèsem (na ČT).