Stanislav Dvořák, Novinky

Bernie Taupin spolupracoval s Eltonem Johnen na cca třiceti deskách a bude jednou ze dvou hlavních postav filmu. Setkali se v roce 1967, když oba odpověděli na inzerát z magazínu New Musical Express, který hledal nové talenty. Ačkoli nikoho z nich tehdy nepřijali, mladíci zjistili, že by se jim dobře spolupracovalo. Elton John obdivoval jeho básničky a rozhodl se psát s ním písně.

Taron Egerton (ve filmu Kingsman: Zlatý kruh).

FOTO: CinemArt

Složili hity jako Crocodile Rock, Honky Cat, Tiny Dancer, Candle in the Wind, Saturday Night’s Alright for Fighting, Bennie and the Jets, Rocket Man a spoustu dalších.

Film má režírovat Dexter Fletcher a financuje ho a distribuuje společnost Paramount Pictures.

V současnosti se připravuje hned několik hudebních filmů o silné generaci sedmdesátých let. Už brzy půjde do kin film o Queen, v jednání je snímek o soulové hvězdě Marvinu Gayovi a konečně se blíží i natáčení filmu o Bobu Marleym. Chystá ho jeho syn Ziggy Marley. I tohoto snímku se ujal Paramount Pictures a zatím je v rané fázi vývoje filmu – neví se, kdo ho bude režírovat ani kdo bude hrát hlavní roli.