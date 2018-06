Jaroslav Špulák, Právo

První zastávka na slapské přehradě (20.–21. července) bude v Nové Živohošti, druhá na Vranově (3.–4. srpna).

„Přehrady Fest je rodinný festival v příjemném zázemí kempů. Konat se bude přímo na plážích, vodě na dosah. Kromě hudebních vystoupení nabízí víkend plný aktivit a zážitků – divadla, dílničky, bubnování, workshopy, setkání s kapelami, ale hlavně koupání, vodní sporty a mnoho vodních radovánek,“ popisuje akci jeden z pořadatelů Martin Pokorný.

„Když nám nabídli, jestli bychom se chtěli stát patronem celé akce, souhlasili jsme,“ řekl Právu František Táborský, kytarista skupiny Chinaski. „Líbí se nám, že je to rodinný festival, na kterém si přijdou na své rodiče i děti. My sami na něj pojedeme s rodinami a se stany, bude to takový společný výlet.“

Než se Chinaski vždy v sobotu večer představí na hlavním festivalovém pódiu, odehrají odpoledne speciální koncert pro děti.

„Máme v repertoáru spoustu písniček pro děti, asi padesát. Chceme z nich sestavit zhruba hodinový program, možná dětem přečtu i nějakou pohádku,“ uvedl zpěvák a kytarista Chinaski Michal Malátný a dodal, že odpolední program se v hlavách členů kapely teprve rodí.

Ze střech k vodě

„Nechystáme sice nic speciálního, ale tuším, že to bude skvělá akce. Festivaly se obvykle odvíjejí od toho, v jaké náladě jsou lidé a na jakém místě se konají. Těšíme se i na to, že v noci, po skončení celé akce, budeme hrát na speciální táborové scéně. Takže už trénujeme písně od Honzy Nedvěda a podobně,“ řekl Právu zpěvák skupiny O5 a Radeček Tomino Polák.

Tomino Polák z kapely O5 a Radeček.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Dodal, že jeho skupina koketovala v minulosti s myšlenkou naplánovat do blízkosti vody celé turné. „Pořádáme si takové menší turné na střechách budov. Chvíli jsme si zahrávali s myšlenkou, že bychom třeba uspořádali podobné koncerty v blízkosti vody, například na lodi. Potom z toho ale sešlo, protože jsme si řekli, že energii budeme věnovat spíš hraní na střechách. V tom jsme se našli,“ vysvětlil.

Překvapení chystá i skupina UDG, která na české scéně platí za spolehlivý festivalový tahák, který svým výkonem na pódiu diváky vždycky nadchne.

„V programu jsme dostali docela hezké časy za tmy, tak bychom na Přehrady Fest rádi přivezli světelnou parádu. Sice se s tím na koncertech teď u nás roztrhl pytel, ale je to hezké a lidi to baví,“ řekl Právu Jugi, bubeník UDG.

Pokáčova hymna

Písničkář Pokáč napsal nedávno pro Přehrady Fest hymnu. „Jmenuje se Přehrady a je ke zhlédnutí na YouTubu a na stránkách festivalu. Jugi, který se na celé akci podílí i pořadatelsky, mě požádal, jestli bych nenapsal pro tento fesťák nějakou písničku. Udělal jsem to rád. Kromě mě v ní zpívají Jakub Děkan, Voxel a Tomino Polák,“ uvedl pro Právo Pokáč.

Zleva Pokáč a Jugi, bubeník skupiny UDG.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Na dvou festivalech na přehradách se představí sám i ve dvojici s kolegou písničkářem Voxelem.

„Vystoupit společně se nám povede tak asi pětkrát do roka, když se na nějaké akci časově setkáme,“ vysvětlil Pokáč. „Vždycky nás to baví, a když to skončí, říkáme si, že bychom už měli hrát jenom spolu. Každý z nás odehraje svůj set a potom se na několik minut na pódiu spojíme.“

Vystoupení s Pokáčem potvrdil i Voxel. „Jsme propojeni už spoustu let. Máme za sebou společné turné, na kterém jsme to praktikovali. Vždycky to dobře fungovalo a diváky to bavilo. A tak jsme si řekli, že pokaždé, když budeme vystupovat na stejné akci, to zase uděláme. Protože máme stejného manažera, sem tam se to opravdu povede,“ dodal Voxel.