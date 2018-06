Věra Míšková, Právo

Jednak je trojka už ohlášena, čeká nás za tři roky, jednak závěrečný pohled raptora Blue/ Modré do nekonečných dálek věští ještě další peripetie ságy, která před pětadvaceti lety Spielbergovým Jurským parkem tak krásně začala a tímto filmem se propadla mezi slátaniny nejtěžšího kalibru.



Od záchrany lidí k záchraně dinosaurů



Jednička Jurského světa byla ještě vcelku sympatická, obří zábavní park na ostrově nabízel strhující podívanou a děti v nebezpečí představují vždycky mimořádné napětí. Navíc tu byly oproti první sérii Jurského parku velmi pokročilé technologické vymoženosti a Jurský svět vypadal zase skoro zázračně.

V pokračování už žádné triky samy o sobě nepřekvapí, na všechno už jsme si zvykli a měla by nastoupit zajímavá zápletka. Což se pohříchu nestalo.

V Zániku říše se hraje o záchranu pravěkých zvířat, protože ostrov, kde dinosauři minule nad lidmi vyhráli a vyhnali je pryč, ohrožuje efektní lávu soptící sopka a vláda nehodlá do záchrany zvířat na soukromém pozemku investovat.

A tak přichází na scénu opět Claire, někdejší tvrdá manažerka vysoce výdělečného parku, tentokrát ovšem s odhodlaně aktivistickým výrazem ve tváři Bryce Dallas Howardové a s rozhodnutím za každou cenu dinosaury zachránit.

S ní se na ostrov vydá ryzí sympaťák Owen (opět v podání Chrise Pratta), který, jak si dobře pamatujeme, učil raptory poslouchat, měl s nimi nadstandardní vztah a teď jen chviličku cynicky odmlouvá, než se s Claire a dvěma dalšími aktivisty vydá hledat raptora z nejmilejších, Blue/ Modrou.

Ti dva další v partě zachránců jsou velmi mladí, ale o to výtečnější specialisté v oboru nabourávání se do počítačových systémů a v oboru medicíny. Obojí bude potřeba, i na transfuzi krve z jednoho dinosaura do druhého dojde...

A tak se to všechno zaplétá a rozplétá s tak neuvěřitelně krkolomnými skoky, náhodami a nepochopitelně špatnými rozhodnutími všech postav, že by z toho šla jednomu hlava kolem, kdyby to chtěl brát – byť v rámci žánru – vážně. Logika nepadá na váhu, vše se děje jen proto, aby se sled akčních a studiových scén dostřídal ke kýženému závěru.



Nejlepší jsou pravěká zvířata



Padouchů, kterým jde jen o peníze, je tu rozhodně větší než malé množství a na všech je to prakticky od první chvíle vidět. Malá holčička a starý dědeček Benjamin Lockwood (jeden z otců zakladatelů parku) jsou naopak svým vztahem k sobě navzájem, matičce přírodě a k dinosaurům zvlášť předloženi publiku jako ztělesnění mravní čistoty a všeobjímající lásky bez ohledu na to, co to děvče nakonec natropí...

Dinosauři jsou hezky vyvedení, mocně řvou a rozevírají strašlivé tlamy, aby ukázali, jak veliké mají zuby. To všechno není tentokrát o nic horší než minule a zejména scény panického útěku zvířat, ať už z hynoucího ostrova nebo z lidského vězení, mají spád.

A když naopak obrovský miloučký brontosauřík stojí osaměle v plamenech a dýmu na břehu hořícího ostrova a smutně hledí za odplouvající lodí, oko v sále nezůstane suché – o to se režisér J. A. Bayona umí dobře postarat.

Umí velmi dobře natočit i scény, v nichž dinosauři sežerou každého, kdo si to zaslouží a s kým se do třetího dílu nepočítá. Díky řemeslné obratnosti se tedy nedá říct, že by byl Jurský svět: Zánik říše nudný, je jen ohromně hloupě a nezajímavě napsaný, protože je od začátku jasné, jak to dopadne, a divák jen zírá, přes jaké přemety k tomu film po více než dvou hodinách doputuje.

Jurský svět: Zánik říše

USA / Španělsko 2018, akční sci-fi, 130 min. Režie: J. A. Bayona, hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howardová, Jeff Goldblum, Ted Levine, Toby Jones a další

Celkové hodnocení 55 %