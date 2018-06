ČT hospodařila vyrovnaně, ředitel dostane prémie 2,4 miliónu

Česká televize loni hospodařila vyrovnaně, náklady i výnosy činily 6,457 miliardy korun. Ve zprávě to uvedla mluvčí Karolína Blinková. Oproti plánovanému rozpočtu dosáhla úspor 86 miliónů a obdržela také více peněz z poplatků. Generální ředitel Petr Dvořák dostane za loňský rok odměnu 2,42 miliónu korun. Schválila to Rada České televize. Je to maximální roční odměna.