Pokud by k nim přidal pár skladeb od Beatles, jistě by fanoušky své i legendární kapely v takovém koncertním setu nadchl. On to ale nedělá. S doprovodným All Starr Bandem interpretuje hlavně písně jiných a v podstatě se na koncerty jezdí jen ukazovat.

V úterý večer vystoupil podruhé v Praze, podruhé v Kongresovém centru a podruhé s podobným programem. Ten aktuální sestával ze dvou písniček z jeho sólového repertoáru, ze čtyř ze zpěvníku Beatles a coververzí písní spřátelených či jinak napojených umělců a skupin. Například dvě od amerických Toto byly součástí programu proto, že ve Starrově doprovodné kapele hraje na kytaru Steve Lukather, jenž do sestavy uvedené formace patří.

Ringo Starr čile komunikoval s diváky.

Steve Lukather a Ringo Starr.

Zazněly i písně od Men At Work, 10cc, Johnnyho Burnetteho, The Shirelles či Willieho Boba. Koncert vyvrcholil skladbou Beatles With A Little Help From My Friends, která v závěru přešla do Lennonovy protiválečné hymny Give Peace a Chance.

V tom momentě diváci vstali, přiběhli k pódiu a bez ohledu na mračící se členy ochranky, kteří do té doby takové pokusy eliminovali, si začali vystoupení konečně užívat vestoje. S poslední písničkou se tedy dostavila jakás takás atmosféra odpovídající významu těch, kteří byli na pódiu.

Ringo Starr v Praze také hrál na bicí.

Ringo Starr dorazil s kapelou plnou zajímavých osobností.

Ringo Starr s sebou přivezl znamenité a na hudební scéně výrazné muzikanty. Dal jim prostor nejen k tomu, aby se předváděli v sólech či hutných instrumentálních pasážích, ale pouštěl je i k mikrofonu jako sólové zpěváky. Kvůli tomu to ale celé působilo jako vystoupení tanečního orchestru, který – v tomto případě profesně skvěle – přehrává evergreeny.

Rozhodnutí vystavět koncertní program takový, jaký byl, měl v rukou Starr, jenž během večera několikrát, kromě prezentace svého obyčejného zpěvu, zasedl za bicí soupravu a sekundoval hlavnímu bubeníkovi Greggu Bissonettovi. Od takové hvězdy by nicméně jeden očekával větší ohled na to, že je dnes jeden ze dvou žijících členů Beatles a je vyvolený takto nést její odkaz dál, byť to bude skrz vlastní skladby.

V úterý bylo potěšitelné především to, že dorazil osobně.

Ringo Starr Kongresové centrum. Praha, 19. června

Hodnocení: 60 %