Christina Aguilera: Liberation





Americká zpěvačka a skladatelka Christina Aguilera vydává své osmé studiové album Liberation. Jeho základem je její bravurní zpěv, stylově se pohybuje od popu přes rock až po alternativní muziku.

Mike Shinoda: Post Traumatic





Album člena skupiny Linkin Park Mika Shinody je osobní výpovědí člověka, který se pokouší ulevit svému trápení. Smutný odchod přítele a kolegy z kapely, Chestera Benningtona, Shinodu hluboce zasáhl, tvůrčí vzepětí mu posloužilo jako terapie.

The Carters: Everything Be Love





Americká zpěvačka Beyoncé a její manžel, raper Jay Z, vydali bez ohlášení společné album Everything Is Love. Nahrávku s devíti skladbami uvedli na trh pod jménem The Carters. Spojují na něm svět popu a rapu.

Sendwitch: Počátky





Poděbradská rocková kapela Sendwitch vydala debutové album, které představila minulý pátek na festivalu Votvírák v Milovicích. Producentem melodicky výrazné nahrávky je Thom z kapely Imodium.

5 Seconds Of Summer: Youngblood





Třetí album australské skupiny 5 Seconds Of Summer je složeno ze třinácti skladeb. Kapela má ve svém zvuku rockový základ, zjemňuje ho ale popovým zvukem, možná trochu přeprodukovaným.