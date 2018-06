Šárka Hellerová, Právo

Stejně jako mnoho jiných hudebníků tvrdíte, že máte nejlepší práci na světě. Co z ní pro vás činí tu nejlepší?

Protože se skvěle bavím. Mám štěstí, že se živím svým koníčkem. Stejné by to bylo, kdybych zůstal u sportu a stal se profesionálním fotbalistou nebo tenistou. Kromě toho, že jde o práci, jsou to skvělé způsoby, jak trávit čas. A nejlepší část mé práce je rozhodně stát na pódiu a hrát. Nikdy mě neomrzí hrát skvělému publiku.

Turné Legacy of The Beast jste pojmenovali po mobilní hře, kterou jste vydali loni. Proč?

Vizuální stránka té hry je naprosto skvělá. Spoustu lidí nám například psala, že si díky ní ještě víc oblíbilo určité naše písničky. Odezva na ni byla skvělá, a tak nám přišlo správné navázat a využít její estetiku na turné. Dovolila nám použít mnoho výpravných až divadelních prvků a podobně. Zpěvák Bruce Dickinson si nesmírně užívá různé kostýmy. I maskota Eddieho uvidíte v různých podobách. Věřím, že nikdo z těch, kdo přijdou, nebude zklamaný.

Vy sám tu hru ve volném čase hrajete?

Já moc ne, ale moji synové ano. Mají rádi všechny hry. Obzvlášť ten nejmladší, kterému je devět, ji hraje často. Díky tomu, že koukám, jak hraje, vím, že je opravdu povedená. Já sám jsem nikdy na hry moc nebyl. Něco jsme kdysi hrávali ve studiu, ale to už je mnoho let. Pak mě to pustilo.

Steve Harris z Iron Maiden

FOTO: Milan Malíček, Právo

Legacy znamená odkaz. Na co z dosavadního odkazu Iron Maiden jste nejvíc pyšný?

Na všechno. Prošli jsme si dobrými i těžkými časy a všechny pro nás byly důležité. Jsem pyšný na vše, co s kapelou souvisí. Nic bych neměnil. Prožíváme fantastickou kariéru a já se jen těším, co bude dál. Doufám, že budeme schopni pokračovat co nejdéle. Sice nemládneme, ale udržujeme se v co nejlepší formě a snažíme se předvádět kvalitní výkony.

Bál jste se někdy, že už Iron Maiden nebudou moci pokračovat?

Jasně, v čase, kdy Bruce bojoval s rakovinou. Bylo to opravdu těžké období. Pro něj daleko víc než pro kohokoli jiného. Budoucnost kapely byla nejistá. Ale už je v pořádku zpátky a všichni si koncertování užíváme ještě mnohem víc.

Čím pro vás bylo výjimečné minulé turné Book Of Souls?

Objeli jsme s ním celý svět a zažili mnoho výjimečných okamžiků. Já jsem během něj odehrál mnoho fotbalových turnajů, což mně osobně vždy dělá radost. Pro někoho se to může zdát být drobnost, ale v mém věku si možnosti stále hrát fotbal velmi vážím. Stejné je to s koncertováním. Každý zápas i koncert je posvátný.

Vzpomenete si na nějaký moment, který vás na turné v poslední době ohromil?

Když jsme před turné Book Of Souls viděli letadlo Ed Force One, které náš zpěvák Bruce pro turné připravil. Bylo tak obrovské, že se mi tomu ani nechtělo věřit.

Na světová turné jezdíte od osmdesátých let. Máte nějakou speciální metodu, jak je zvládat ve zdraví?

Pokud jde o mě, pak je zvládám právě díky fotbalu. Na aktuálním turné mám za sebou už tři zápasy. Také dost běhám. Čím je turné náročnější, tím tvrději musíte pracovat na tom, abyste zůstali fit. Není to snadné, ale když jste aktivní, cítíte velký rozdíl.

Baskytarista Steve Harris hraje na svůj nástroj i melodické linky.

FOTO: Petr Horník, Právo

Co vás kromě hudby a fotbalu baví?

Ještě miluju tenis. Rád se také dívám na filmy, čtu knihy. Je toho hodně. Jen času není na všechny koníčky dost.

Vaše zatím poslední řadové album The Book Of Souls vyšlo v roce 2015. Kdy byste rádi vydali nové?

Nevím kdy, ale vím, že to rozhodně ještě chceme udělat. Určitě vyjde.

V roce 2008 došlo k železničnímu neštěstí ve Studénce. Ve vlaku jelo mnoho fanoušků do Prahy na koncert skupiny Iron Maiden, někteří při nehodě zemřeli. Dozvěděli jste se o neštěstí tehdy ještě před koncertem?

Říkali nám o tom. Bylo to těžké. Každé podobné neštěstí je velká tragédie. K fanouškům máme velmi blízký vztah, takže jsme pokaždé velmi smutní, když slyšíme, že se jim děje něco zlého.

V České republice jste hráli již několikrát. Máte naši zemi s něčím spojenou?

Máte krásné hlavní město, skvělé publikum a dobré pivo. Čili vše, co si můžeme přát.

Měl byste nějakou radu pro začínající kapely?

Hlavně vás to musí bavit. A hodně zkoušejte.