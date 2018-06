Stanislav Dvořák, Novinky

”Děj seriálu se odehrává ve městečku Kameňákov, ve kterém by si obyvatelé žili docela klidným životem, pokud by na radnici seděl někdo jiný než starosta Pepa Novák (Václav Vydra) a jeho zástupce Bohouš Beránek (Pavel Kikinčuk). Ti městečko přihlásí do celorepublikové soutěže Pozitivní město roku, kterou vyhlásilo ministerstvo. Hlavní cena pro vítěze je sto miliónů korun. Soutěžící však musí splnit řadu pozitivních kritérií, jako je rostoucí počet obyvatel, dobrá zdravotní péče, rozvinutý kulturní, společenský a sportovní život, čistota a další. Jde tedy o atributy, které jsou městečku Kameňákov na míle vzdálené,” uvedl PR koordinátor Vojtěch Boháček.

„Kameňák je jedna z nejsilnějších značek české zábavy. Věříme, že Kameňák bude ideální volbou pro ty, kdo si chtějí u televize odpočinout,“ tvrdí programová ředitelka televize Nova Alex Ruzek.

Režie projektu se ujal zkušený Ján Novák: „S tvůrčím týmem navazujeme na úspěšné filmy, které seriálu předcházely. Chtěli jsme příběh, na který můžeme pověsit spoustu vtipů.“