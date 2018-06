Kemelovy ftipy naštěstí ztrácejí aktuálnost

Mirek Kemel a jeho ftipy, to je název výstavy, která je do 31. srpna k vidění v pražském Cafe Prostoru. V oblém uzavřeném interiéru kavárny jsou po stěnách rozvěšeny práce kreslíře, karikaturisty a hudebníka z posledních dvou let. Dá se tedy říci, že návštěvníci uvidí to nejnovější, co vytvořil.