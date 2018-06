Stanislav Dvořák, Novinky

Zápletka vychází z nedobrovolného setkání starého vzteklého profesora (Alois Švehlík) s mladým Vietnamcem (Lukas Duy Anh Tran), který se objeví na střeše.

Z pokusu o soužití dvou lidí, kteří nemají nic společného, mají pramenit spory i humor. Profesor Rypar musí slevovat ze svých zásad a neví, zda může cizinci na útěku věřit.

Na scénáři filmu Na střeše začal Mádl pracovat v době studií ve Spojených státech. „V New Yorku jsem rok bydlel na kolejích s asijským ilegálem. Můj kamarád si prošel podobným osudem jako Song – hlavní postava ve scénáři. Byl jsem nakonec součástí toho dobrodružství po dobu téměř tří let a vím, co pro mě tato zkušenost znamená a jak moc to může oslovit a především pobavit publikum,“ tvrdí.

Podobně jako u svého debutu Pojedeme k moři by byl rád, aby snímek Na střeše působil hořkosladkým dojmem. „Na střeše je příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme. Pokud máte parťáka, může být život zatracence, kterého nikdo nechce, docela zábavný. Trocha ilegálního chování s úmyslem někomu pomoct je motorem tohoto filmu,“ dodal.

Těžké hledání nového „Třísky”



Hlavní roli měl původně hrát Jan Tříska, který zemřel. Nakonec se jí ujal Alois Švehlík.

„Nebylo jednoduché hledat nového představitele pro naši hlavní postavu pana Rypara po tom, co nás opustil Jan Tříska. Ale Alois Švehlík mi najednou tak padl do oka, že už jsem necítil jen zarputilost, ale opravdový těšení se na jednotlivý scény s ním. Člověk musí věřit, že se věci dějí, protože tak mají být. Tohle se zatím tak zdá,“ říká režisér Jiří Mádl. „U nás je spoustu skvělých herců v tomhle věku, ale věřím, že pana Rypara nemůže hrát každý. Je to v podstatě křehký a osamělý člověk, zároveň má-li důvod, je důvtipný, podvratný a ve svých krocích impulsivně nekompromisní. Alois Švehlík má ten pohled, hlas a pohyb, který Ryparovi sedí.“

Pro druhou hlavní postavu bylo třeba najít odpovídajícího představitele ve vietnamské komunitě. Nakonec by l vybrán Lukas Duy Anh Tran.

„Najít mezi neherci talent, který by utáhl hlavní roli, bylo strašně těžké. Nakonec nám z toho vylezl Lukas, který je způsobem práce ohromně podobný Petrovi Šimčákovi z filmu Pojedeme k moři. Těším se, jak to zvládne,“ dodal.

Dále hrají Vojtěch Dyk, Mária Havranová nebo Adrian Jastraban. Premiéra by měla být 7. února 2019.