Jaroslav Špulák, Právo

„Je to pro nás velká čest a také vyvrcholení naší dráhy. Nikdy bychom tomu bývali nevěřili, a přesto se to stalo. Pravděpodobně to bude můj hudební vrchol,“ prohlásil Kocáb na pondělní tiskové konferenci, na které bylo oznámeno, že Pražský výběr bude před Rolling Stones na letišti v Letňanech hrát.

„Kvůli Rolling Stones jsem začal hrát na kytaru,“ prozradil Michal Pavlíček. „První má zamilovaná píseň byla jejich (I Can't Get No) Satisfaction.“

„Rolling Stones byli vždy rebelové a my do toho nemáme daleko,“ dodal ještě bubeník Jiří Hrubeš.

Britská kapela si přitom Pražský výběr sama vybrala. Když si ho vytipovala, putovaly k ní jeho nahrávky. Na základě jejich poslechu bylo o českém předskupině pražského koncertu legendární britské formace rozhodnuto.

Michael Kocáb také prozradil, že to nebude jeho první setkání se členy Rolling Stones. Když tu byli v roce 1990 poprvé, provázel je dvě hodiny při prohlídce Pražského hradu.

„Rolling Stones jsou pro nás také symbol svobody. Jejich přátelství s naším bývalým prezidentem Václavem Havlem o tom ostatně svědčí. Tahle kapela vždy hlásala a šířila svobodu, což jsme my dělali také, jenom v mnohem menším měřítku,“ dodal ještě Kocáb.

Brány na koncert Rolling Stones se 4. července v Letňanech otevřou ve 14 hodin. V 18 hodin začne hrát švýcarská kapela Gotthard, v 19 hodin Pražský výběr a Rolling Stones by měli začít ve 20.30 hodin. Vše skončí do 23 hodin. Pořadatelé očekávají nejméně padesát tisíc diváků.