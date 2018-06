Stanislav Dvořák, Novinky

Herec byl nalezen doma a policie neobjevila žádné známky zločinu. Jackson Odell hrál například v seriálech Goldbergovi, Taková normální rodinka a Arrested Development, dále v seriálu iCarly nebo v televizních filmech jako Paulie a Healing Hands.

V televizi se pohyboval od dvanácti let a zkoušel štěstí také hudební branži. Byl autorem některých písní ze soundtracku filmu Forever Your Girl, například Wings of an Angel.

Bližší okolnosti smrti může objasnit jedině pitva.