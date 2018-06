Stanislav Dvořák, Novinky

Poslední díl Hry o trůny se bude podle HBO vysílat v roce 2019. Už dva roky se televize snaží vymyslet, čím ji nahradí, aby si udržela fandy velkorozpočtových akčních fantasy. Nový seriál se prý odehrává tisíce let před událostmi Hry o trůny a vypráví o úpadku světa, který sklouzne ze zlatého věku hrdinů do temného období.

Zatím se neví, kdy bude první díl k vidění. Vše nasvědčuje tomu, že si diváci počkají dlouho, protože HBO nechce začít s novinkou ve chvíli, kdy první seriál skončí.

„Chci, aby poslední řada Hry o trůny byla poslední řadou Hry o trůny, nechci to používat ke spuštění něčeho jiného, chci, aby to vyniklo jako finále nejskvělejšího televizního seriálu všech dob, nechci dělat nic, co by to narušilo,” vysvětlil programový ředitel Casey Bloys.

Nové vedení



Novinku píšou George R.R. Martin a Jane Goldmanová, která je současně showrunnerem pořadu (něco mezi producentem, scenáristou a režisérem). Tvůrci Hry o trůny David Benioff a D.B. Weiss se na seriálu nijak nepodílejí, chtějí prý pracovat na dalších pokračováních Hvězdných válek.

V roce 2017 byly ve hře čtyři různé příběhy, které mohly na seriál volně navázat. Programový ředitel HBO řekl už v roce 2016, že s Georgem R.R. Martinem jedná o různých nápadech. Hra o trůny trhala rekordy ve sledovanosti a obdržela dohromady 240 různých ocenění pro herce, režiséry či scenáristy včetně Zlatých glóbů a Emmy.