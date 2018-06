jaš, Právo

Eliška Buociková vystoupí v pátek 15. června ve 14.45 hodin na velké scéně festivalu Votvírák a v létě natočí ve studiu The Barn svůj první singl, který v digitální podobě vydá společnost Supraphon.

„Z úspěchu v soutěži mám velkou radost. Beru to jako velkou příležitost a pokusím se nezklamat jak své fanoušky, tak porotu, která mi tuhle šanci dala. Těším se na koncert na festivalu Votvírák i nahrávání singlu,“ říká Buociková.

Eliška Buociková pochází z východočeského Broumova, kde ve svých patnácti letech založila holčičí kapelu Where’s the Food?! Ta sice dlouhou dobu hrála, ale nevyvíjela se. Z toho důvodu se Eliška rozhodla ze skupiny odejít. V roce 2014 odehrála několik koncertů v rámci projektu The Loons, který založila s kytaristou kapely Toad in the Stone. Potom začala působit jako sólová zpěvačka. V roce 2015 se zúčastnila soutěže SuperStar, ve které se dostala do Top 30. Po ní natočila v provizorním studiu kamaráda písničky Padaly hvězdy a Tajný noci, ke které následně vznikl i videoklip.

V roce 2016 vystoupila kromě mnoha jiných akcí například na festivalu Mezi Ploty či Broumovská kytara a natočila singl Schizofrenní vztahy. Začátkem roku 2017 absolvovala dvouměsíční turné s kapelou W.A.F. a v létě se vydala se svým kytaristou Martinem Burešem na týdenní busking tour, během které zahráli v ulicích sedmi evropských metropolí. V současné době s kytaristou koncertuje a tvoří nové písničky na připravovanou debutovou desku.