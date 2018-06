jaš, kul, Právo

Na písničce kapela pracovala v Londýně s DJským duem SONDR. Tato dvojice se nedávno představila i českým divákům jako předkapela Enriquea Iglesiase.

„Jsou to nadějní dýdžejové a hudbu vnímají trošku jinak než my. Snažili jsme se z toho vytěžit co nejvíc a udělat věci jinak, což se projevuje v celkovém zvuku, ale třeba i tím, že poprvé zpívám sloky já,“ přibližuje kytarista Štěpán Petrů.

K singlu Robinson kapela vydává i výrazný videoklip, dokreslující atmosféru písně. „Většina lidí z toho asi vycítí párty, léto a pláže, ale pro mě je Robinson jakýmsi zrcadlem dnešní doby. Hrdina písně se bojí, že se v něm dříve nebo později probudí Robinson, a ta židle u kompu se pro něj stane pomyslným ostrovem,“ popisuje zpěvák Petr Harazin.