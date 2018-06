Věra Míšková, Právo

Hudebně-taneční filmy, jakých je ve světové a zejména americké kinematografii nepočítaně, nepotřebují a také nemívají hlubokomyslnou zápletku. Jednoduchý příběh docela stačí, ale neměl by být úplně pitomý. Což se v případě Backstage bohužel stalo.

Základní kostra je stejná jako ve všech podobných tanečních snímcích. Amatérská skupina West Coast Crew odkudsi ze Zapadákova touží prostřednictvím talentové soutěže zbohatnout a dostat se do velkého světa, dva z nich se milují a jejich láska prochází zkouškou.

V pořádku. Jenže autoři Backstage na tuto kostru nabalili velmi povrchně nahozená, ale o to početnější sociální dramata – ve skupině jsou dva nezaměstnaní, jeden sirotek, dva nebo tři Romové, narkoman, syn zbohatlíka a dívka z děcáku, která má ještě další velké tragické tajemství, v němž hraje roli i sexuální obtěžování.

Z toho všeho doslova umotali melodrama tak hloupé, že ve chvílích, kdy se na plátně slzí, v kině bude nejspíš slyšet bezděčný smích.

Aby toho nebylo málo, zároveň „nastavili zrcadlo“ ohavným praktikám jednak v organizaci televizní soutěže, kde se vše odehrává nikoli na základě talentu, ale v zájmu sledovanosti, a jednak bulvárním médiím. Kdyby byla druhá z těch dvou linií napsaná, zahraná a natočená pořádně, nejspíš by to odradilo většinu potenciálních účastníků podobných soutěží, protože film ukazuje, že je stejně všechno jen podvod. Jenže ono je to tak hloupé, že to snad nikdo nemůže brát vážně.

Porotci jsou řízeni ze zákulisí proradným producentem, který jako manažer konkurenční skupiny („má to krytý přes falešný jména“) klame tělem, když za favority vyhlásí hned na začátku West Coast Crew a svou skupinu nechá vyhodit hned v prvním kole, aby jí pak udělil divokou kartu do finále.

Aby mohli zaúřadovat porotci (jedním z nich je někdejší účastník SuperStar Ben Cristovao), nerozhodují po předchozích kolech ve finále překvapivě diváci, ale právě porota. Velmi hodná a velmi slušná dramaturgyně soutěže se sice ke svému údivu i naprostému zhnusení dozví od režiséra přenosu, že to je celé podvod, ale vůbec nic s tím neudělá, zato zasáhne do osobního dramatu jedné z členek West Coast Crew.

A bulváry? Inu, víme, jak to s takovými chodí… Herecké výkony je skoro těžko soudit jednak proto, že v partech Ivany Chýlkové, Kryštofa Hádka nebo Romana Luknára věru nebylo co hrát, navíc film, který měl na Slovensku premiéru už v březnu, byl z velké části pro české publikum nesmyslně předabován, a to dabingem, který rve uši a drásá mozek.

Například česky řečená věta „My jsme West Coast Crew a přijeli jsme vám ukázat, jak tancujeme u nás na Slovensku“ sice ozřejmí divákům, že jde o slovenskou skupinu, ale zároveň je zmate: proč mluví slovenský kluk česky, když jeden z porotců je také Slovák a mluví slovensky? A tak by se dalo pokračovat do nekonečna.

Ve filmu je dost dobrá hudba Jana P. Muchowa a Viktora Hazarda, kterou v zásadě snese i člověk, jenž tento žánr zrovna nevyznává, atraktivní a někdy i nápaditá choreografie tanečních čísel (byť je s dějem často skoro v protikladu) a výborné výkony tanečníků z The Pastels.

Vzhledem k tomu, že taneční čísla tvoří dost velkou část filmu, se může zdát, že to není málo, ale kdyby vznikl třeba půlhodinový videoklip, bylo by to mnohonásobně lepší než natočit takhle špatný celovečerní film.

Backstage

Slovensko/ Česko 2018 Režie: Andrea Sedláčková, hrají: Mária Havranová, Tony Porucha, Ondrej Hraška, Kryštof Hádek, Ivana Chýlková, Judit Bárdosová a další



Celkové hodnocení 30 %