Stanislav Dvořák, Novinky

Studio Paramount Pictures je zatím v rané fázi vývoje filmu, neví se, kdo ho bude režírovat ani kdo bude hrát hlavní roli. O Marleym existují dobré dokumentární filmy, ale kupodivu stále chybí velký hraný film, přestože se o tom léta spekuluje. Bob Marley je i desítky let po smrti stále velmi populární, v roce 2015 o něm udělali v USA divadelní muzikál.

V 60. letech způsobil revoluci, protože jen nekopíroval lidovou hudbu z Jamajky, ale chytře ji propojil s vlivy rocku a soulu, které měl také rád. Cesta ke slávě ale nebyla lehká. Po krušných začátcích na chudé Jamajce se dostavily úspěchy v Londýně u Island Records producenta Chrise Blackwella. Vzniklo tam i album Catch A Fire (např. Stir It Up, No More Trouble, Concrete Jungle) a pak Burnin, kde nalezneme megahit I Shot the Sheriff. Částečně pomohlo i to, že jeho hudbu na Západě popularizoval slavný Eric Clapton.

Ziggy Marley

FOTO: ziggymarley.com

Původní skupina The Wailers se sice rozhádala a měnila sestavu, ale Marley psal dál hity – Lively Up Yourself či No Woman, No Cry. V roce 1981 umřel v pouhých 36 letech na rakovinu.

Jedním z mnoha synů Boba Marleyho je úspěšný muzikant Ziggy. Získal celkem 8 cen Grammy a vydal patnáct alb, z nichž nejnovější je Rebellion Rises.