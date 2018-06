Aleš Honus, Právo

Na Beats for Love se letos do Ostravy chystá více než 400 interpretů z celého světa, kteří tady v průběhu čtyř dnů zahrají na celkem 13 pódiích. Mezi největší hvězdy letošního ročníku festivalu patří Alan Walker z Norska, jehož hit Faded má na Youtube 1,7 miliardy zhlédnutí, DJ duo z Velké Británie Sigma nebo držitel Grammy ze Spojených států amerických Roger Sanchez. Někteří z umělců přijedou díky Beats for Love vůbec poprvé do České republiky.

Na festivalu bude probíhat také domácí finále mezinárodní dýdžejské soutěže IDA WORLD 2018. Tuzemští DJs budou v kategoriích Show, Scratch a Technika. Vítězové si zahrají na hlavním pódiu.

Festival Beats for Love ale už tradičně není pouze o hudbě. Charitativní aktivity organizátoři festivalu pořádají v průběhu roku i v době konání festivalu.

„Finančně letos Beats for Love podpoří domácí hospic Strom života, který poskytuje své služby v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Cílem hospicu je umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám,“ uvedl mluvčí přehlídky Matyáš Ožana.

Strom života zároveň podporuje blízké pacientů, kteří o nemocné pečují. Jedná se kupříkladu o projekt Stromeček, který poskytuje skupinovou terapii dětem pozůstalých, které se pak se ztrátou svého rodiče mohou lépe vyrovnat.

Neobvyklým hudebním projektem bude spolupráce s neslyšícími tanečníky a nevidomým zpěvákem. Sluchově postižení tanečníci vnímají jednotlivé styly hudby prostřednictvím měnících se vibrací v těle, nevidomý zpěvák doprovází DJ živým pěveckým vystoupením. „Věříme, že tyto aktivity pomáhají bourat zbytečné komunikační bariéry a přibližovat světy, které se mohou navzájem obohatit,” řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Příležitost dají pořadatelé také studentům umění, kdy se vybraní studenti mohou s týmem grafiků podílet na ztvárnění brandu festivalu pro příští rok, a nasbírat tak cenné zkušenosti z praxe ještě při studiu. Návštěvníci festivalu si také budou moci letos poprvé nechat zpracovat testy na HIV, které budou probíhat ve speciální festivalové ambulanci. Poskytovány budou zdarma, anonymně a v rekordním čase – zájemci se výsledek dozvědí během 20 minut.