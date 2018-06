Rudolf Voleman, nšt, Právo

Kromě dvou uvedených hvězd filmového plátna, které dostanou Křišťálové glóby za mimořádný umělecký přínos světové, respektive české kinematografii, si je odnesou i autoři a představitelé nejúspěšnějších filmových snímků karlovarského festivalu. Kolik jich nakonec bude, se ukáže až na závěr festivalu v sobotu 7. července při předávání cen.

„Samotná výroba křišťálových glóbů není vůbec jednoduchá a započala již v březnu v pražském ateliéru Miloše Vacka, který odlévá bronzové sošky dívky,“ uvedla mediální zástupkyně sklárny Moser Jitka Svobodová. Pozlacené a postříbřené sošky do manufaktury dorazily minulý týden, a tak mohla započít výroba samotných koulí ze sodnodraselného bezolovnatého křišťálu.

Výroba začíná přímo v huti u sklářské pece. „Máme tady železa, na která sklo nabíráme. Udělá se jádro, musí to trošku zavadnout a potom se nabere sklovina přímo na tuto kouli, která se musí vytvarovat na průměr jedenáct a půl centimetru,“ popisoval mistr sklář Jan Chalupek.

„Nesmí tam být žádná bublinka a koule musí být krásně hlaďoučká. Musíme připravit sedmdesát osmdesát koulí, než zůstane dvacet dobrých,“ pokračoval mistr sklář, který by osobně přál jím vyrobenou křišťálovou kouli americkému herci Johnnymu Deppovi, jehož je fanouškem.

Z kontroly sklárny jdou křišťálové koule do brusírny. „Nejdříve se musí odstranit krček na kouli, který vznikl v huti. Musí se brousit postupně, protože když uberu moc, tak už je pozdě,“ uvedl mistr brusič Jiří Khas, podle něhož broušení a lepení koule k sošce trvá v průměru asi čtyři hodiny.

„Z našich herců bych přál Křišťálový glóbus Elišce Balzerové a myslím, že by si je zasloužili dostat za to, co všechno pro to dělají, i Jiří Bartoška s Markem Ebenem,“ dodal Khas.

Poslední operací je připevnění křišťálové koule k sošce. „Používáme speciální lepidlo na lepení kovů a skla. Denní světlo lepidlo zatvrzuje. Dosud jsme žádnou reklamaci, že by koule vypadla, neměli,“ uvedl Jaroslav Greguš, který letos sošky s koulemi kompletuje.

Křišťálové glóby jsou vysoké 42 cm a váží pět kilogramů. V minulosti si je na pódiu Velkého sálu karlovarského hotelu Thermal převzaly takové hvězdy světového filmu jako například Richard Gere, Mel Gibson, John Travolta, Antonio Banderas, Robert Redford, Judi Denchová nebo Renée Zellwegerová.