Šárka Hellerová, Právo

Pětičlenná kapela loni získala za své debutové album nominaci na Mercury Prize a její popularita strmě roste. „Jsem hrdý hlavně na to, že lidé přijali naši hudbu do svých životů a zamilovali si ji,“ řekl v rozhovoru pro Právo frontman Tom Ogden.

Vaše druhé album Cool Like You vyšlo před měsícem. Jak jste ten den prožíval?

Ráno jsem se těšil, až se kouknu na internet a zjistím, jaké jsou první reakce. Byl jsem šťastný, že jsou ty písně konečně přístupné a lidé si je mohou poslechnout. Vždy se těším na zpětnou vazbu, na moment, kdy se dozvím, jestli se naše tvorba líbí. Baví mě, když nám fanoušci píší, které písně si oblíbili, a já vidím, že ta hudba žije.

Lišily se tentokrát vaše pocity od těch, které ve vás vyvolalo vydání debutové desky Blossoms před dvěma lety?

Vnímal jsem velký rozdíl. Než vyšla první deska, vydali jsme skoro polovinu písní ve formě singlů. Publikum už mělo dost velkou představu o tom, co jsme vytvořili. Nicméně jsme přece jen vypouštěli do světa svou prvotinu, takže jsme i přesto cítili nadšení. Nyní jsme zveřejnili jen dva singly, z toho jeden těsně před vydáním. Fanoušky tedy čekalo deset úplně nových písní. A to bylo krásné.

Když se ohlédnete za uplynulými dvěma roky, co pro vás bylo největším zážitkem?

Pro mě vše kulminovalo loni v červenci, když jsme hráli na akci Sounds Of The City v Manchesteru. Měl jsem pocit, že k tomu večeru jsme celou dobu směřovali. Kvůli takovým chvílím všechno děláme. Bylo tam osm tisíc lidí a byli dost divocí. Už jsme tam hráli dřív, když jsme byli mladší. Vrátit se tam v pozici hlavní kapely bylo skvělé. Také jsme hráli na Pyramid Stage na festivalu Glastonbury, jeli jsme na turné se Stone Roses a prožili další krásné okamžiky. Ale Manchester pro mě byl vrcholem.

Aktuální turné jste zahájili v těsné blízkosti Manchesteru, ve městě Stockport, odkud pocházíte.

Zahájili jsme tam i turné k minulé desce a rozhodně jsme tam chtěli začít i nyní. Vždy se domů budeme vracet a hrát tam. Někdy mě ale dokáže rozhodit, když vím, že mám pod pódiem celou rodinu. Zná mě skrz na skrz, vnímá, jak se cítím. Já jsem na pódiu, zpívám a snažím se být za velkou hvězdu, přitom ona o mně ví všechno. Hrát doma má výhody i nevýhody, ale stojí to za to.

V posledních týdnech jste poskytl desítky rozhovorů k novému albu. Existuje něco, co jste ještě nikomu neprozradil?

Třeba že jsem písničku I Can't Stand It napsal o Štědrém dni 2016. To bylo doteď tajemství.

Blossoms v době vydání debutového alba.

FOTO: archív kapely

Ve sváteční den na vás přišla inspirace?

Ano. Neexistuje žádný kalendář, který by určoval, kdy se vám bude dobře psát. Píseň může vzniknout kdykoli. Naštěstí nemám při tvorbě pocit, že pracuji, takže není dne, kdy bych se jí nechtěl věnovat. Původně jsem jen blbnul u kláves a něco z toho vzniklo. Velkou část textů inspiroval film Věčný svit neposkvrněné mysli a je to jedna z inspirací i pro píseň I Can't Stand It.

Co bylo na vzniku alba Cool Like You nejtěžší?

Ani nevím. Možná vrátit se ke skládání a psaní textů po nějaké době na turné, ale ani to nebylo nijak zvlášť obtížné. Navíc už jsem měl něco rozpracované. Získali jsme zkušenosti a sebedůvěru a celé nahrávání se zdálo přirozené. Pracovalo se nám lehce. Moc příjemná byla i spolupráce s producentem Jamesem Skellym. Cítili jsme se dobře, měli jsme pocit, že to děláme správně.

Naučil jste se během nahrávání něco nového?

Na písních pro druhé album jste prý začal pracovat ještě předtím, než vyšlo to první. Znamená to, že už máte i nyní něco v zásobě pro následující desku?

Něco málo. Ne že bychom už v myšlenkách směřovali ke třetí desce, ale nepřestáváme pracovat na nových písních. Je pravda, že například poslední písničku z Cool Like You, která se jmenuje There's A Reason Why (I Never Returned Your Calls) jsme měli připravenou už hodně dlouho.

Máte za sebou dvě povedená alba a daří se vám. Hodláte na pódiu strávit zbytek života?

Rozhodně jsme kapela, která má chuť tu být dlouho. Když si uvědomím, že tohle je teď můj život, pořád se mi to zdá jako z jiného světa. Ovšem pomalu si zvykám. Myslím, že jsme nabrali správný směr.

Nedávno jste byli na turné s kapelou Noel Gallagher's High Flying Birds. Kolikrát jste po svém setu zůstali a sledovali Gallagherův koncert?

Úplně každý večer. Milujeme jeho i Oasis. Nikdy bychom si to nenechali ujít, byl to splněný sen. Má neuvěřitelný hlas, každý večer byl skvělý. Neustále se zlepšuje, to je velmi inspirativní.