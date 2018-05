jaš, kul, Právo

Během dvou nocí hráli pro 33 tisíc lidí. Vystoupení otevřeli skladbou Jumpin´ Jack Flash, přítomná nebyla žádná ochranka, nafukovací objekty ani zvonce nebo píšťalky – pouze kapela, scéna a fanoušci.

Program koncertu byl složen z hitů z poloviny šedesátých let až po skladby z desky Bridges to Babylon. Třešničkou na dortu byla bluesová verze písně Midnight Rambler, temná aranže Out of Control a skladby Some Girls a Saint of Me, které kapela hraje na koncertech zřídkakdy. No Security turné bylo pro Rolling Stones odlišné tím, že se soustředilo na menší koncerty, kdy bylo použito málo efektů a vše se točilo hlavně kolem hudby samotné.