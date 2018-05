Jaroslav Špulák, Právo

Na vaše nové album čekali vaši příznivci sedm let. Proč to trvalo tak dlouho?

Je pravda, že se to může zdát být velká proluka. Když jsem ale vydala minulý studiový počin Schody z nebe, nějakou dobu jsem z něho žila. Titulní písnička je má dosud nejúspěšnější, na YouTube má více než dvacet osm miliónů zhlédnutí, což je úžasné číslo. Lidé se k ní neustále vracejí, takže z mého pohledu to bylo velice úspěšné album.

Později jsem se začala věnovat vydávání singlů s videoklipy a také jsem hostovala u jiných umělců. Velice si vážím spolupráce s Richardem Müllerem, v roce 2014 jsem spolupracovala se slovenskou skupinou Mafia Corner na písničce Být či nebýt, kterou jsme se zapojili do boje proti týrání žen, o rok později jsem zase nazpívala duet Nejsme to my s El Ninem. Potom už jsem si začala střádat skladby na novou desku.

Tereza Kerndlová se na albu posunula v textech i výrazu.

FOTO: archív T. Kerndlové

Jak jste se dostala ke spolupráci s Richardem Müllerem?

Když mi bylo deset let, zpívala jsem ve sboru Ivy Bittové. Bylo nás tam asi pět dívek a já do něho docházela zhruba čtyři roky. V té době Iva žila s Richardem Müllerem, kterého jsem vnímala jako zajímavého pána, jenž se pohybuje po domě, ve kterém jsme měli zkoušky.

Před pár lety mi zavolal, že hledá hlas do duetu a napadla jsem ho já. Nazpívali jsme spolu krásnou písničku Klid, mír a pokora, která je na Richardově albu Ešte z roku 2011.

Pod většinou písniček na novince je jako autor podepsaný australský skladatel Chris Neal, jenž pro vás už v minulosti složil úspěšné skladby Schody z nebe, Přísahám nebo Tepe srdce mý. Vyvinula se v čase nějak vaše spolupráce?

V minulosti pro mě skládal, ale tentokrát k tomu přidal producentství a aranžování. Na desce jsou i tři skladby od libereckého autora ODDho, který spolupracoval mimo jiné s Atmo Music, a jedna je od amerického producenta Grahama Marshe. Jeho písničku jsem měla poměrně dlouho schovanou, ale on tvoří tak nadčasově, že nebyl problém ji zařadit na desku v tomto čase. Marsh má čtyři ceny Grammy a několik nominací na ně. Stál za největším úspěchem Bruna Marse, respektive za jeho skvělou první deskou. Spolupracoval ale i s Ceelo Greenem nebo Leonou Lewisovou.

České texty napsal můj přítel René Mayer, do psaní anglických jsem se zapojila i já. Neříkám, že budu v budoucnu texty psát, ale ráda bych někdy složila nějakou píseň. Třeba k tomu dospěju. Pár textů napsal i zpěvák Jaro Smejkal.

Tereza Kerndlová.

FOTO: archív T. Kerndlové

V čem je nová deska jiná ve srovnání s předešlými?

Řekla bych, že se mění jak obsah textů, tak můj pěvecký výraz. Má tvorba se posunula, těch šest let je na ní znát. Je mnohem dospělejší, zkušenější a já se v písničkách cítím velmi přirozeně. Pořád je to pop, ale vyvíjí se, protože sledujeme jeho moderní trendy.

Podle mě je dnes termín pop velmi těžko uchopitelný, protože se vyvíjí velmi rychle a hodně do něho zasahuje třeba elektronická muzika nebo retro styl. A některé písničky na desce jsou trochu psychedelické, což mám velice ráda.

Na obalu alba se prezentujete fotografiemi, které jsou velmi sexy. Patří to podle vás k současné hudbě?

Muzika je na prvním místě, to je jasné. Pokud ale chce člověk v popu nějak zaujmout, měl by se držet určitých pravidel, která cestu k posluchači zjednodušují. Ráda bych jednou nahrála album, které bude stylově jiné, třeba elektronické nebo psychedelické. Teď jsem ale natočila popovou desku pro lidi a pro její vizuální stránku jsem čerpala z toho, jak vím, že se posluchačům líbím. Vizuální stránka prezentace interpreta je dnes součástí hudby. Sexy fotky jsou v popu naprosto běžné.

Tereza Kerndlová.

FOTO: archív T. Kerndlové

Vy jste se tak ale prezentovala již v minulých letech...

Dnes už to není nic šokujícího, ale je fakt, že před deseti lety to některé lidi pohoršovalo, bylo to pro ně kontroverzní, diskutovalo se o tom a mnozí se k tomu stavěli až odmítavě.

Co je pro vás na písničce důležité?

Písnička je pro mě esencí všeho, co k ní patří – melodické linky, textu, produkce, aranží. Když ale poslouchám například zahraniční skladby, první, čím mě zaujmou, jsou melodie. Myslím, že to tak má spousta lidí.