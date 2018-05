jaš, kul, Právo

Petr Lüftner se do hledáčku českého hudebního publika dostal v srpnu 2013 uvedením protestsongu Ty jsi to Ústí. Následně začal koncertovat a poté navázal spolupráci s písničkářem Xindlem X. Pod jeho producentským dohledem vydal v dubnu 2016 svou první desku Až se příště narodím.

Poznávacím Lüftnerovým znamením je hra na akordeon. „Spousta lidí má tento nástroj stále zafixován jako něco, co patří jen do hospody. Jenže tak to není. Já se snažím dokazovat, že tahací harmonika je neprávem opomínaný nástroj. Díky Ondrovi Škochovi jsme pro nové album připravili docela jiný zvuk akordeonu, než jaký jsou lidé zvyklí slýchat. Myslím, že se nám jeho zvuk povedlo naplnit k maximální spokojenosti,“ vysvětlil.