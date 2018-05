Jaroslav Špulák, Právo

Kolekce Resistance Is Futile přináší tucet skladeb, které v sobě spojily to nejvýraznější z předešlé tvorby kapely. Začala jako punkrocková s energicky revoltujícím nápřahem, posunula se k rockovým břehům, prezentovala se jako popová až hitová a dokázala v sobě zpracovat i prvky elektroniky a taneční hudby. Tato cesta se na novince proměnila v příjemně sladký hudební plod.

Je tu samozřejmě i charakteristický hlas zpěváka a kytaristy Jamese Deana Bradfielda, stejně tak pro skupinu typický autorský rukopis a zvuk. Tomu se nezpronevěřila, byť je v něm vše z její minulosti.

Obal nového alba skupiny Manic Street Preachers

FOTO: Columbia

Písně na desce jsou energické, melodické a překvapivě optimistické. Manic Street Preachers v minulosti pranýřovali neřesti světa a politiky, což se projevovalo i v soundu skladeb. Z těch dvanácti na nové desce nicméně tryská energie a nakažlivá melodičnost, byť v nich blamáže společnosti stále jsou.

Resistance Is Futile je vyrovnané album. In Eternity je bezmála stadiónový hymnus, Sequels of Forgotten Walls se vrací k atmosféře sedmdesátkového rocku, Vivian oživuje glamrock té doby, The Left Behind připomene britpop devadesátých let, Dylan & Caitlin je hravý duet s velšskou zpěvačkou The Anchoress. International Blue má v sobě bojovnost kapely z devadesátek a Distant Colours zase melodiku pozdějších časů.

Lze namítnout, že Manic Street Preachers nepřišli na albu Resistance Is Futile s ničím novým, a bude to námitka správná. Odpovědí však budiž konstatování, že tahle kapela se v minulosti vyvíjela tak výrazně, že už svou hudební evolucí prošla. Teď sklízí plody svého obrovského talentu.

Manic Street Preachers: Resistance Is Futile Columbia, 46:18

Hodnocení: 80 %