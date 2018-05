Stanislav Dvořák, Novinky

Nejde samozřejmě o první ženskou komiksovou superhrdinku ve filmu, ale náboženský rozměr je nový. Producent Kevin Feige řekl BBC, že „Ms. Marvel se už tak nějak připravuje.“

Jde podle něj o další postavu z komiksů, „muslimku, která je inspirována Kapitánem Marvelem“. Ms. Marvel se už objevovala v komiksu jako alter-ego Kamaly, teenagerky z New Jersey s pákistánskými kořeny.

Zatím se ještě nic nenatáčí, ale BBC zmiňuje spekulace, že by superhrdinku mohla hrát 35letá Priyanka Chopra, herečka, producentka a bývalá Miss World, která už propůjčila svůj hlas stejné postavě ve videohře Marvel: Avengers Academy. Mohlo by to ale vyvolat i spory, protože jde o indickou, nikoliv pákistánskou herečku.