I když McCaslin hrál s předními jazzmany, saxofonistou Antoniem Sánchezem či klavíristou Danilem Perezem a působil v kapele vibrafonisty Garyho Burtona, spolupráce s Bowiem, kdy se McCaslinova kapela se stala de facto doprovodným Bowieho souborem, byla pro saxofonistu velmi důležitá. Ovlivnila i podobu poslední McCaslinovy desky, předloňské Beyond Now, kde se objevují i hráči, kteří natáčeli Blackstar - bubeník Mark Guiliana, hráč na klávesy Jason Lindner a baskytarista Tim Lefebvre. Na desce jsou kromě vlastních skladeb a coverů od Mutemath, Deadmau5 a The Chainsmokers i dvě písně od Bowieho - ambientní Warszawa a A Small Plot Of Land.

„Když David odešel, byl to pro mnoho lidí zničující den. Ovlivnilo to tuto desku, jak byste si asi mohli představit. Od podzimu 2014 jsem byl ponořen do demonahrávek na Blackstar, které mi poslal. V lednu 2015 nahrála kapela první melodie. To pokračovalo v březnu. Žil jsem v tomto světě a když nastalo léto 2015, měl jsem šanci napsat písně, které slyšíte na Beyond Now. Byl jsem rozhodně ovlivněn Davidovou hudbou. Byla to jeho nebojácnost překračovat hudební hranice a žánry v jeho hudbě a tvorbě, které inspirovala rizika, jež jsem přijal na Beyond Now.“



Spolupráci s Bowiem si pochvaloval: „Na zkušenosti s Davidem bylo nádherné, že jeho melodie vytvářely rámec, ale on byl aktivní účastník. Zpíval s námi, a to bylo úžasné, protože tomu dodal prvek hluboké vášně a přesvědčivosti. Žil okamžikem a byl plně oddán tomu, co dělal. Skutečně nás pomáhal inspirovat. David umožnil, aby se Blackstar stalo tím, čím je, bez ohledu na to, jak by je mohli lidé zařazovat.“

McCaslin však už měl v době, kdy začala jeho spolupráce s Bowiem, za sebou dlouhou kariéru. Pocházel z muzikantské rodiny, jeho otec hrál na vibrafon a umožnil mu už jako mladému teenagerovi hrát v jeho kapele. Poté, co vystudoval jazzovou školu v Berklee, hrál na konci osmdesátých let ve skupině vibrafonisty Garyho Burtona.

Pak se stal členem jazzrockové skupiny Steps Ahead a působil také v orchestru Gila Evanse. Klíčová pro něj byla spolupráce s americkou skladatelkou Marií Schneiderovou, která vede vlastní big band. Poprvé byl nominován na Grammy za nejlepší instrumentální sólo ve skladbě Bulería, Soleá y Rumba na desce big bandu Schneiderové Concert In The Garden. I třetí McCaslinova nominace na Grammy za nejlepší improvizované jazzové sólo z roku 2015 je opět z alba Schneidrové The Thompson Fields.

Schneiderová ho taky v roce 2013 doporučila Bowiemu, když hledal muzikanty na Blackstar. Když ho v rcoe 2014 uslyšel hrát v newyorském jazzovém klubu, rozhodl se pro něj.