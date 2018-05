Jaroslav Špulák, Právo

V pondělí 14. května v 19 hodin bude zpívat na pražském Václavském náměstí a poděkuje tak svým fanouškům za povzbuzování a důvěru.

Před začátkem letošního Eurovision Song Contestu jste se netajil vysokými ambicemi. Jste se šestým místem spokojen?

To je dobrá otázka. Jak se to vezme. Samozřejmě mě má vysoká ambice trochu nutí sklopit hlavu a říct si, že to mohlo být o trochu lepší. Na druhou stranu i s ohledem na zranění, které jsem si přivodil před prvním semifinále, to dopadlo nad očekávání.

Věděl jsem, že mě porotci jednotlivých zemí neohodnotí tak dobře, jako to pak udělali diváci. Má písnička nedává moc prostoru exhibovat pěvecky, na což porotci hodně slyší. Spokojený ale ve výsledku jsem, šesté místo je skvělé. Věřím, že nakoplo mou další kariéru.

Na jaké umístění jste pomýšlel?

Přiznám se, že jsem pomýšlel i na výhru. Přijde mi to přirozené, mám to v povaze. Objektivně jsem si říkal, že by bylo hezké skončit do třetího místa. První šestka je ale také úspěch. Mám radost třeba z toho, že jsem skončil výš než švédský zástupce Benjamin Ingrosso. Naše písničky byly stylově dost podobné. S Benjaminem jsem se ale v Lisabonu hodně spřátelil a věřím, že spolu v budoucnu něco uděláme.

Mikolas Josef ve finále Eurovize.

FOTO: Reuters

Je popový zvuk písně Lie To Me ten, který vás věrně prezentuje?

V tuto chvíli ano, ale kam bude směřovat zvuk mých dalších písniček bude v budoucnu záležet na tom, co se mi zrovna podaří složit a co mě v té době bude inspirovat a bavit. Před písničkou Lie To Me jsem vydal Believe (Hey Hey) a ta v sobě měla třeba dubstepové plochy.

Lie To Me se pak dostala ke zvuku, který mě teď baví nejvíc. Pořád je to ale pop. Jen ho občas říznu něčím, co mě ze světové hudby ovlivní. A budu se dál profilovat.

Váš pop v sobě nemá český nádech, je patrné, že jste hodně pracoval v zahraničí. Je to váš program?

Typicky český kytarový pop mě jeden čas bavil, ale pak to trochu přestalo. Začal jsem víc vnímat zahraniční vlivy, ale nevím, jestli je to můj program. Jsem zástupce mladší generace, než jsou například skupiny Kryštof nebo Chinaski, které pro mě ten český kytarový pop představují. Jsem více odkojený světovou hudbou, už na základní škole jsem ji poslouchal. A netýká se to pouze mě, je to znát i u řady dalších mladších zpěváků. Mám na mysli třeba Lenny, Jakuba Ondru nebo Thoma Artwaye. Snad se nám podaří ukázat, že člověk nemusí dělat jen kytarový pop, aby ho hrála česká rádia.

Mikolas Josef s tanečníky při vystoupení.

FOTO: Reuters

Vaši soutěžní písničku česká rádia také příliš nehrála...

To máte pravdu. Až když ji začala hrát některá německá rádia, dostala se i do našich. Není dobré, že píseň českého zpěváka musí jít přes zahraničí, aby ji u nás začali v rádiích také hrát. Mám z toho nicméně velkou radost a věřím, že podobně inspirovaných skladeb bude obecně v našich v rádiích čím dál tím víc.

Vaše síla je v tom, že jste nejenom zpěvák, ale i skladatel. Jak píseň Lie To Me vznikla?

Vznikla původně na notebooku, který se neustále zasekával. Vokál jsem nahrál u sebe v pokoji na mikrofon, který jsem si půjčil ze studia producenta Borise Carloffa.

Vznikala tedy v domácích podmínkách a myslím, že tahle možnost by měla ostatní hudebníky a zpěváky inspirovat. Nepotřebují drahá studia, aby nahráli písničku, které věří. Nepotřebují v podstatě mnoho, jen základní technické věci. Spousta světových umělců nahrává písně doma nebo v hotelových pokojích, když jsou na cestách. Než jsem ale Lie To Me dodělal, trvalo to asi rok. Dlouho jsem si hrál s jejím zvukem, hledal jsem ten nejlepší.

Je také fajn být současně autorem, interpretem a producentem. Hodně mi to pomáhá a vše usnadňuje. Doporučuju to všem.

Mikolas Josef vystoupí v pondělí 14. května večer na Václavském náměstí v Praze.

FOTO: ČTK/AP

Je pravda, že máte podepsanou nahrávací smlouvu s německou Sony Music?

Podepsali jsme ji 4. dubna letošního roku v Mnichově. Udělalo mi to obrovskou radost. Asi pět měsíců jsem komunikoval s německými Universal Music a Sony, a nakonec jsem podepsal se Sony.

Jaký je v rámci partnerství se Sony Music váš další plán?

Spousta hudebních odborníků soudí, že vydávání celých alb je na ústupu a nejbližší budoucnost patří singlům. Já sám si myslím, že nedává smysl vydávat desku, dokud člověk nenatočí alespoň pět silných písní a nevydá je jako singly. Rozhodně tedy v následující době ještě několik singlů vydám. Pak teprve budu uvažovat o albu.

Na příštím singlu už pracuju. Brzy odletím do Los Angeles, kde mám objednané nahrávací studio. Měl bych se tam také sejít s Benjaminem Ingrossem. Chceme spolu něco natočit, tak uvidíme, jak to dopadne.

Bude možné vidět někdy v České republice váš koncert?

Už dlouho o tom přemýšlím. Chtěl bych ho se svým týmem připravit tak, aby to byla skvělá podívaná. Není to ale typicky český přístup, protože u nás přijde kapela na scénu a odehraje vystoupení. Já si představuju hezké vizuální ztvárnění, přítomnost tanečníků a světelnou show. Dalším problémem je také to, že nemám dostatek písniček. Lie To Me je teprve má šestá a hrát převzaté věci, které bych k těm svým přidal, mě moc nebaví.

Rozhodně však na české koncerty myslím a pracujeme na tom. Turné bude. Uvidí se ale, jestli za tři měsíce nebo za rok.