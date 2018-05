Novinky

Mikolas Josef soutěžil ve finále Eurovize s konkurencí z Ukrajiny, Španělska, Slovinska, Litvy, Rakouska, Estonska, Norska, Portugalska, Británie, Srbska, Německa, Albánie, Francie, Dánska, Austrálie, Finska, Bulharska, Moldavska, Švédska, Maďarska, Izraele, Nizozemska, Irska, Kypru a Itálie.

Od začátku byl Josef považován za jednoho z hlavních favoritů, skončil až šestý.

V soutěži rozhodují svými hlasy televizní diváci, ale částečně i odborná porota.

Mikolas Josef

FOTO: Armando Franca, ČTK/AP

Elina Nechayeva z Estonska a píseň La Forza

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Alexander Rybak z Norska se skladbou Thats How You Write a Song

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Claudia Pascoalová z Portugalska

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Zpěvák Melovin z Ukrajiny

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Portugalská zpěvačka Mariza

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

Česká republika v Eurovizi zatím nikdy moc neuspěla a do některých ročníků se ani nepřihlásila. V minulosti se někteří čeští zpěváci oslovení pořadateli odmítli televizního klání účastnit.