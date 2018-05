Stanislav Dvořák, Novinky

Stallone potvrdil na sociální síti, že na podzim 2019 vysloužilec Rambo opět opráší kvér, procvičí rozborku i sborku a půjde do akce. Ke čtvrtému dílu si v roce 2008 napsal scénář a sám ho i režíroval. Tentokrát to nechá na jiných, ale hlavní roli má jistou.

Veterán se v pátém dílu stáhnul na svou farmu a chtěl mít klid, jenže v Mexiku se ztratí bezbranná dívka a nikdo jiný než John Rambo to nemůže vyřešit. Na cestě hrdina odhalí gang obchodující s lidmi. Jak to s ním dopadne, je asi všem předem jasné.

V roce 2016 americká média psala o tom, že příští Rambo už bude bez Stalloneho a s mladým hercem v hlavní roli. To se ale nepotvrdilo. John Rambo byl původně postavou z románu Davida Morrella First Blood a šlo o smutnou oběť vietnamského syndromu. Až filmy z něj udělaly neporazitelné monstrum.

Stallone chce kromě pátého pokračování série také režírovat film Tough as they come o veteránovi z Afghánistánu, který přijde o ruce i nohy a po návratu do Ameriky se musí vyrovnat s běžným životem. Spekuluje se i o snímku Postradatelní 4, i když žádná premiéra stanovena nebyla a předešlý díl byl hodnocen velmi špatně.