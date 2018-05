ČTK

První letošní projekce se uskuteční na zlínském nádraží v pondělí, o den později vlak vyjede do dalších měst. Trasa povede přes Hodonín, Břeclav, Znojmo, Svitavy, Náchod a Hradec Králové, poté vlak zamíří do Trutnova, Nymburku, Poděbrad, Turnova, Liberce a putování zakončí v Mladé Boleslavi.

„Do následující stanice odjíždí vlak vždy po ukončení poslední projekce. Dopolední 30minutové bloky začínají v 9.00 a jsou určeny pro školy a školky. Děti se mohou těšit na pásma složená ze známých pohádek. Odpoledne patří veřejnosti a program je složen z pohádek o delší stopáži. Pro všechny je vstup zdarma,” řekla Martykánová.

Vedle kinosálu je součástí vlaku i herna a vagón se vzdělávacím programem o historii železnice a měst, kterými vlak projíždí. Zlínský festival se letos koná 58. rokem, uskuteční se od 25. května do 2. června. Nabídne tři stovky filmů z 55 zemí. Letošním hlavním tématem je československý film pro děti a mládež u příležitosti 100 let české státnosti a 120 let československé kinematografie.