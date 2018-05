Stanislav Dvořák, Novinky

Písnička by měla vyjít na albu Medicaid Fraud Dog, zatím ale nikdo neoznámil datum vydání. Klip, který uveřejnil server RollingStone, vypadá poněkud psychedelicky a neskrývá inspiraci v sedmdesátých letech. Zahrál si v něm mimo jiné raper Scarface.

Parliament se zformovali už v šedesátých letech, současná sestava ale není úplně stejná. Představovali méně rockovou variantu sesterské skupiny Funkadelic, hodně se vyžívali v tématice science-fiction a bláznivé show. Během sedmé dekády jejich popularita vyvrcholila, měli řadu hitů jako Give Up the Funk (Tear the Roof off the Sucker). Poslední album vydané v roce 1980 pod značkou Parliament se jmenovalo Trombipulation.

Parliament letos jedou na turné po Americe a Evropě, 76letý frontman George Clinton ale nedávno řekl, že příští rok už ukončí veškerá turné a odejde do důchodu.