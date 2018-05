Věra Míšková, Právo

Ukázka z filmu Bláznivý Petříček Jeana-Luky Godarda z roku 1965 s Jean-Paulem Belmondem a Annou Karinou uvedla vtipný a velmi vřelý projev moderátora Edouarda Baera, který zdůraznil inspiraci jako hlavní téma letošního ročníku a vzdal hold kinematografii, canneskému festivalu i Anně Karině, kterou přivítal v sále.

Poté se publiku představila porota, jíž předsedá Australanka Cate Blanchettová a v níž zasedlo pět žen a čtyři muži, což je poměr spíše neobvyklý. Odpovídá však jednomu z hlavních letošních témat, jímž festival velmi okatě žije, a to je rovnoprávnost žen, hnutí Me Too a vše, co s tím souvisí.

Účastníkům včetně novinářek už například přišla informační horká telefonní linka pro případ sexuálního obtěžování, uskuteční se tematická setkání a konference a přetřásá se, zda filmy tří režisérek v hlavní soutěži je málo nebo dost.

O Zlatou palmu budou mezi 21 filmy usilovat Italka Alice Rohwacherová s filmem Šťastný Lazar, Nadine Labakiová z Libanonu s filmem Kafarnaum a Francouzka Eva Hussonová s dílem Dcery slunce.

Blanchettová sice na úvodní tiskové konferenci poroty zdůraznila, že „ženský přístup“ nebude mít v žádném případě vliv na oceňování filmů, ale kdo nevěří, ať tam běží – právě tato herečka je jednou z výrazných bojovnic proti mužské nadvládě.

Souběžně se zahajovacím filmem Všichni to vědí íránského režiséra Asghara Farhádího se v kině na pláži promítal jako pocta nedávno zesnulému Miloši Formanovi jeho snímek Hoří, má panenko a bylo minimálně ze tří čtvrtin plno až do konce. Výběr právě tohoto filmu nejspíš nebyl náhodný, Forman tu s ním měl soutěžit v roce 1968, kdy byl ovšem festival na popud francouzských levicových intelektuálů ve svém průběhu zrušen. Forman dostal Zvláštní cenu poroty o dva roky později za svůj již americký film Taking off.

Spolu s ním měli v osmašedesátém velkou šanci i Jan Němec, který měl v soutěži film O slavnosti a hostech, a Jiří Menzel s Rozmarným létem. Shodou okolností se letos v sekci Cannes Classic hraje Němcův digitálně restaurovaný film Démanty noci z roku 1964.